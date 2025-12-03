Chân dung ‘nữ hoàng tiền số' vừa được bổ nhiệm làm co-CEO Binance: Là hậu phương vững chắc của CZ, quyền lực thứ 2 chỉ sau chồng

Tại Binance Blockchain Week tổ chức ở Dubai đầu tháng 12/2025, CEO hiện tại của Binance – Richard Teng – khiến cả cộng đồng tiền số bất ngờ khi công bố việc bổ nhiệm bà Yi He trở thành đồng CEO (Co-CEO) của Binance. Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn ngành, không chỉ vì vai trò mới được xem như bước chuyển quyền lực quan trọng tại sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, mà còn vì Yi He từ lâu vốn được coi là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong thế giới crypto.

“Yi đã là một phần không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạo điều hành kể từ khi Binance ra mắt. Phương pháp tiếp cận sáng tạo và tập trung vào người dùng của cô ấy đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tầm nhìn, văn hóa và chiến lược kinh doanh từ dưới lên của công ty”, CEO Binance, Richard Teng, cho biết. “Việc bổ nhiệm này là một bước tiến tự nhiên và cô ấy sẽ tiếp tục dẫn dắt tổ chức ngày càng vững mạnh”.﻿

Yi He – đồng sáng lập Binance – không phải gương mặt xa lạ với giới tiền số. Trong gần tám năm, bà là người đứng sau nhiều quyết định chiến lược về sản phẩm, vận hành, marketing và toàn bộ mảng thương hiệu – công nghệ của Binance. Phần lớn sự tăng trưởng bùng nổ của Binance trong giai đoạn 2018–2021 có dấu ấn rõ rệt của bà, từ chiến lược phí thấp, tăng tốc niêm yết token, mở rộng hệ sinh thái sang blockchain (BNB Chain), đến phát triển sàn phái sinh Binance Futures.

Trong giới nội bộ Binance, nhiều nhân viên mô tả bà là “kiến trúc sư thầm lặng”, người cân bằng giữa tầm nhìn của CZ (Changpeng Zhao) và hoạt động thực tế hàng ngày của một trong những tổ chức vận hành phức tạp nhất trong ngành tài sản số.

Việc Yi He được đưa lên vị trí đồng CEO diễn ra trong bối cảnh Binance bước qua giai đoạn nhiều thách thức pháp lý nhất kể từ khi thành lập. Sau khi CZ rời ghế CEO năm 2023 để giải quyết cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, Richard Teng – cựu quan chức quản lý tài chính – lên nắm vị trí CEO nhằm ổn định mối quan hệ với các cơ quan quản lý toàn cầu. Reuters nhận định rằng sự kết hợp giữa Teng – giàu kinh nghiệm pháp lý, và Yi He – am hiểu sâu hệ sinh thái Binance, là nỗ lực nhằm đưa Binance vào giai đoạn tăng trưởng mới, vừa tuân thủ chặt chẽ quy định, vừa duy trì sức mạnh kinh doanh cốt lõi.

Vai trò của Yi He trong mô hình “đồng CEO” lần này không đơn thuần là chức danh tượng trưng. Theo công bố tại Dubai, Yi He sẽ trực tiếp phụ trách mảng sản phẩm, phát triển kinh doanh, chiến lược hệ sinh thái và toàn bộ hướng đi mới của BNB Chain – blockchain do Binance hỗ trợ và hiện nằm trong nhóm mạng lưới có hoạt động người dùng lớn nhất thế giới. Bà cũng tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo tại Binance Labs, bộ phận đầu tư mạo hiểm của tập đoàn, nơi đã đầu tư vào hơn 200 dự án Web3 toàn cầu. Với danh mục đầu tư trải dài từ DeFi, hạ tầng blockchain, ví điện tử cho tới AI, Binance Labs được đánh giá là một trong những quỹ có ảnh hưởng nhất thị trường crypto – và Yi He chính là người thiết kế toàn bộ chiến lược này từ ngày đầu tiên.

Sự xuất hiện của Yi He trong vai trò lãnh đạo cao nhất cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý: phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong thế giới blockchain – lĩnh vực vốn bị xem là “sân chơi của nam giới”. CoinDesk trong bài viết về quyết định bổ nhiệm đã gọi Yi He là “người phụ nữ quyền lực nhất trong crypto”, một phần vì quy mô công ty mà bà đồng lãnh đạo, và một phần vì ảnh hưởng chiến lược của bà lên cả hệ sinh thái Web3. Khác với hình ảnh sôi nổi của CZ, Yi He thường tránh ồn ào trong truyền thông, nhưng lại là người đưa ra nhiều quyết định quan trọng nhất của Binance.

Mối liên kết giữa Yi He và Binance đặc biệt ở chỗ bà là người đồng sáng lập, nhưng không gắn mình với hình ảnh của một “ngôi sao công nghệ”, mà tập trung vào vận hành, sản phẩm và con người. Trước khi vào Binance, Yi He từng là nhân vật chủ chốt tại OKCoin và là người sáng lập một startup công nghệ truyền thông. Chính kinh nghiệm này giúp bà nhanh chóng định hình lại toàn bộ chiến lược thương hiệu của Binance vào thời điểm startup này còn ở giai đoạn sơ khai.

Báo giới từng nhận định rằng mối quan hệ giữa CZ và Yi He là “trụ cột ổn định của Binance”, dù cả hai luôn kín tiếng về đời sống cá nhân. Khi CZ rời chức CEO, rất nhiều chuyên gia dự đoán rằng sớm muộn gì Yi He cũng sẽ bước lên vị trí lãnh đạo cao nhất – bởi bà là người hiếm hoi hiểu sâu cả văn hoá nội bộ, mô hình kinh doanh và tầm nhìn dài hạn của.

Được biết, câu chuyện tình đã nảy nở giữa cả hai khi CZ còn là một lập trình viên phần mềm đi du học ở Canada còn Yi He là cô MC truyền hình cho một chương trình du lịch Trung Quốc. Chính tiền số đã đưa 2 người đến gần nhau, tại một hội nghị hồi năm 2014.

“Tôi là một trong những người đầu tiên hoạt động trong cộng đồng blockchain”, Yi nhớ lại. “CZ mang lại cho tôi cảm giác rằng anh ấy hoàn toàn có khả năng biến những thứ công nghệ phức tạp thành điều đơn giản”.

Zhao, khi đó đang làm việc tại một công ty phát triển ví kỹ thuật số, đã gây ấn tượng với Yi He bằng bài thuyết trình về tiềm năng toàn ngành. Yi He sau đó bắt tay cùng Zhao và đưa ông lên làm giám đốc công nghệ sàn giao dịch tiền số mới OKCoin - công ty được thành lập một phần nhờ công của bà.

“Tôi có cơ hội làm việc với Yi trước khi thành lập Binance. Tôi bị ấn tượng bởi sự nhạy bén, tư duy chiến lược, cũng như sự cẩn thận của cô ấy. Yi He là một trong những người làm việc chăm chỉ nhất mà tôi từng biết và là một phần không thể thiếu trong thành công của Binance”, CZ nói.

Ngày Zhao ra mắt Binance vào năm 2017, Yi He tham gia với tư cách đồng sáng lập kiêm giám đốc tiếp thị. Bà đóng vai trò quan trọng trong Binance những ngày đầu, đến nỗi được báo giới đặt cho cái tên ‘chị gái đầu tiên của thế giới tiền số’.

“CZ nói anh ấy không có sở thích gì cả, còn sở thích của tôi là làm việc cho Binance”, bà nói.

Để truyền bá niềm tin của Zhao rằng tiền số một ngày nào đó sẽ giúp con người thoát khỏi nền tài chính truyền thống, Yi He đã tuyển dụng rất nhiều các tình nguyện viên được gọi là Binance Angels. Theo một số cựu giám đốc điều hành Binance, thành công này cũng có trách nhiệm pháp lý bởi Angels đã tư vấn cho rất nhiều người dùng cách ‘lách’ các hạn chế giao dịch ở Mỹ và Trung Quốc.

Trong bối cảnh thị trường crypto toàn cầu đang bước vào chu kỳ phát triển mới, với sự trỗi dậy của token hóa tài sản thực, blockchain doanh nghiệp, stablecoin và sự kết hợp giữa AI – Web3, sự xuất hiện của Yi He ở vị trí đồng CEO có thể trở thành bước ngoặt chiến lược của Binance. Công ty này đang rất cần một người vừa hiểu sản phẩm ở mức sâu, vừa có khả năng dẫn dắt hệ sinh thái – và Yi He chính là lựa chọn phù hợp nhất.

