Bitcoin lao dốc kỷ lục, thị trường tiền số đứng trước 'ranh giới nguy hiểm'

Trong phiên giao dịch sáng 22/11, Bitcoin rơi về 80.553 USD, còn Ether giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đồng loạt tháo chạy khỏi tài sản rủi ro, lo ngại định giá phình to của nhóm cổ phiếu công nghệ và những bất định xung quanh khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ trong thời gian tới.

Tiền số vốn được xem là “phong vũ biểu” thể hiện khẩu vị rủi ro của thị trường. Diễn biến giảm giá liên tục của Bitcoin cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên mong manh, đặc biệt khi nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) tăng nóng cũng bắt đầu lao dốc, chỉ số biến động VIX bật tăng.

Chỉ trong một tuần, Bitcoin mất 12% giá trị, xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm. Ether còn giảm mạnh hơn, mất gần 19% so với đầu năm 2024.

Thị trường tiền mã hóa toàn cầu chao đảo mạnh trong phiên cuối tuần khi bitcoin giảm sâu xuống mức thấp nhất trong 7 tháng, tiến sát ngưỡng 80.000 USD.

Đà rơi này nối tiếp cú bứt phá ấn tượng hồi đầu năm, đưa bitcoin lập đỉnh lịch sử trên 120.000 USD hồi tháng 10, nhờ những động thái tích cực về khung pháp lý tiền số tại nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, thị trường vẫn “ám ảnh” bởi cú sập trong một ngày tháng trước, khiến hơn 19 tỷ USD vị thế giao dịch bị thanh lý, cú sốc khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.

Khi bitcoin xuyên thủng mốc 100.000 USD tuần trước và tiếp tục lao về 80.000 USD, một số chuyên gia cảnh báo đây là vùng giá trung bình mà các nhà đầu tư tổ chức và doanh nghiệp đã mua vào, áp lực bán cắt lỗ có thể gia tăng mạnh.

“Nếu đây là câu chuyện về tâm lý rủi ro, thì mọi thứ có thể trở nên rất tồi tệ, và đó là điều thị trường lo ngại lúc này”, Tony Sycamore - chuyên gia phân tích tại IG nhận định.

Theo ngân hàng đa quốc gia của Anh Standard Chartered, nếu bitcoin rơi dưới mốc 90.000 USD, một nửa số công ty nắm giữ Bitcoin như tài sản kho bạc sẽ rơi vào tình trạng “underwater”, tức giá trị tài sản nắm giữ thấp hơn mức vốn đã bỏ ra.

Các doanh nghiệp này có thể buộc phải huy động vốn mới hoặc bán bớt lượng crypto đang nắm giữ, động thái có nguy cơ tạo thêm áp lực giảm giá lên thị trường.

Ước tính, các công ty niêm yết hiện đang nắm giữ 4% tổng lượng Bitcoin và 3,1% Ether đang lưu hành.

Chuyên gia Brent Donnelly - Chủ tịch Spectra Markets - nhận định: “Giờ thì đã rõ ràng, họ mua khi giá cao, và một số đang phải bán khi giá thấp”.

Citi cũng cảnh báo ngưỡng 80.000 USD là mức giá trung bình của các quỹ ETF Bitcoin, tức nếu rơi dưới mốc này, làn sóng cắt lỗ có thể diễn ra mạnh mẽ hơn.

Trong vòng 6 tuần qua, hơn 1.200 tỷ USD vốn hóa đã “bốc hơi” khỏi thị trường tiền số, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Cổ phiếu của những doanh nghiệp mua vào lượng lớn bitcoin hồi đầu năm đã giảm mạnh. Strategy là công ty nổi bật nhất trong số này, đã giảm 61% từ đỉnh tháng 7 và hiện mất gần 40% giá trị từ đầu năm. JP Morgan cảnh báo công ty này có thể bị loại khỏi một số chỉ số MSCI, điều có thể dẫn đến bán tháo từ các quỹ theo chỉ số.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Metaplanet đã mất tới 80% từ mức đỉnh tháng 6.

Donnelly nhắc lại rằng các đợt bán tháo lịch sử năm 2018 và 2022 từng khiến bitcoin giảm 75% - 80%, đồng nghĩa nếu điều này tái diễn, giá có thể rơi xuống mức 25.000 USD.

“Tôi không nói rằng crypto winter (một giai đoạn thị trường tiền điện tử suy giảm kéo dài, đặc trưng bởi giá giảm sâu, khối lượng giao dịch thấp và tâm lý nhà đầu tư tiêu cực) đã bắt đầu, nhưng 75-80% sụt giảm đã từng là ‘một phần cuộc chơi’ của bitcoin”, ông nhấn mạnh.

Thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ và các tín hiệu tiếp theo từ Fed để xác định xu hướng lãi suất. Trong khi đó, giới đầu tư tiền số đứng trước câu hỏi lớn: Liệu đây chỉ là đợt điều chỉnh mạnh, hay bắt đầu một “mùa đông crypto” mới?