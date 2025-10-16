9 tháng từ ngày ông Trương Gia Bình nói “thời tới cản không kịp”, cổ phiếu FPT “thủng” giá 9x

Bất chấp thị trường chứng khoán quanh vùng đỉnh, cổ phiếu FPT tiếp tục trượt dài dò đáy. Kết phiên 15/10, FPT mất thêm 3% thị giá, qua đó lùi xuống dưới 90.000 đồng/cp. Đây là mức thấp nhất trong khoảng 18 tháng trở lại đây. Thậm chí, thị giá hiện tại của FPT còn thấp hơn cả vùng đáy thuế quan hồi giữa tháng 4 năm nay.

So với đỉnh lịch sử lập được vào những ngày cuối năm Giáp Thìn 2024 (23-24/1/2025), cổ phiếu FPT đã mất gần 33% thị giá. Vốn hóa thị trường cũng theo đó bị thổi bay hơn 88.000 tỷ đồng, xuống còn gần 153.000 tỷ đồng. Con số này không đủ để FPT nằm trong top 10 vốn hóa dù cuối năm ngoái công ty công nghệ này còn là tập đoàn tư nhân lớn nhất sàn chứng khoán.

Đáng chú ý, áp lực bán chủ yếu đến từ khối ngoại. Từ đầu năm 2025 đến nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 17.000 tỷ đồng trên cổ phiếu công nghệ số 1 Việt Nam. Không có cổ phiếu nào bị bán mạnh hơn FPT giai đoạn vừa qua. Điều này khiến FPT hở room đến hơn 216 triệu cổ phiếu (tương đương gần 13% tổng lượng cổ phiếu lưu hành), tình trạng này hiếm khi xảy ra trước đây.

Như vậy, chỉ sau vài tháng, câu chuyện của cổ phiếu FPT đã thay đổi chóng mặt, trái ngược hoàn toàn so với thời điểm bước vào năm Ất Tỵ 2025. Còn nhớ, tại buổi khai xuân của FPT, Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình đã có những chia sẻ về mối liên hệ giữa Âm dương Ngũ hành với sự phát triển của tập đoàn, cho thấy nhiều điểm thuận lợi.

“Tất cả những yếu tố đều hài hòa với FPT, chúng ta sẽ bước vào năm Ất Tỵ 2025 với một vượng khí dồi dào. Nói cách khác, chúng ta không muốn nhận cũng không được vì thời tới cản không kịp” , Chủ tịch FPT chia sẻ. Ở thời điểm đó, không nhiều người nghĩ về một kịch bản “buồn” như hiện tại của cổ phiếu FPT.

Tuy nhiên, lãnh đạo tập đoàn đã nhận ra thách thức từ khá sớm. Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi giữa tháng 4, ông Trương Gia Bình đã đánh giá 2025 là một năm khó khăn ngút trời. Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu chi tiêu công nghệ giảm tốc ảnh hưởng đến doanh thu công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài – một trong những động lực tăng trưởng chính của FPT.

Mặt khác, Chủ tịch FPT đánh giá năm 2025 cũng là cơ hội không thể tưởng tượng được. Theo đó, cổ đông FPT vẫn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 cao kỷ lục với mục tiêu doanh thu đạt 75.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 21% so với thực hiện 2024. Tuy nhiên, tập đoàn để ngỏ khả năng điều chỉnh kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT cho biết, kế hoạch đã được HĐQT thông qua từ đầu năm. Tuy nhiên, tình hình thế giới còn nhiều bất ổn, do đó, FPT cũng trình cổ đông uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2025 phù hợp với tình hình thế giới trong trường hợp cần thiết.

Đến giữa tháng 8, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, cập nhật của Vietcap cho thấy ban lãnh đạo FPT đã điều chỉnh kế hoạch theo kịch bản cơ sở mới với tăng trưởng doanh thu là 15% so với cùng kỳ và tăng trưởng lợi nhuận là 18%-19% so với cùng kỳ. Những con số này thấp hơn so với mục tiêu tại ĐHĐCĐ là tăng trưởng doanh thu 20% và tăng trưởng LNTT 21%.

Ước tính theo kế hoạch mới, FPT đặt mục tiêu doanh thu và LNTT năm 2025 lần lượt khoảng 73.000 tỷ đồng và 13.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, 8 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu đạt 43.818 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2024. LNTT đạt 8.315 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể thấy, mức tăng trưởng kết quả kinh doanh trong 8 tháng vẫn thấp hơn so với kịch bản cơ sở mới sau điều chỉnh.