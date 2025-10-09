Đàn ông 35 tuổi, chưa biết cổ phiếu khác gì xổ số mà vẫn nghĩ mình oke

Đàn ông bây giờ có một kiểu ngại rất đặc trưng: không phải ngại kiếm ít tiền, mà ngại không biết nói gì khi bạn bè bàn chuyện đầu tư. Ở công ty tôi, giờ không ai nói về xe mới hay du lịch nữa, mà toàn xoay quanh “mã này tăng”, “đất kia sốt”, “coin đang bay”. Mấy ông bạn bằng tuổi tôi bàn về danh mục, về lãi suất, về cách tiền đang đẻ ra tiền, còn tôi chỉ biết cười gượng, cắm mặt vào điện thoại như đang bận việc. Tôi không nghèo, chỉ là chẳng hiểu họ đang nói cái gì.

Ảnh minh hoạ

Cái cảm giác đó khó chịu lắm như thể mình đang nói ngôn ngữ cũ trong một thế giới đã đổi sang phiên bản mới. Không ai chê anh nghèo, không ai hỏi thẳng “sao anh không đầu tư?”, nhưng ánh nhìn, giọng nói, những câu “à, ông chưa chơi à?” đủ khiến anh thấy mình tụt lại. Đàn ông vốn sợ bị coi là lạc hậu, mà trong chuyện tiền nong, sự lạc hậu ấy còn mang tên khác: “thiếu kiến thức”.

Tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ, tiết kiệm, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng giờ tôi thấy, chỉ đi làm thôi là chưa đủ. Khi đồng nghiệp đã để tiền tự sinh lời, mình vẫn đang để tiền nằm yên trong tài khoản. Khi người khác đọc tin thị trường, mình chỉ kéo TikTok cho vui. Khi họ hiểu “dòng tiền”, mình vẫn đang bối rối không biết “dòng tiền” nghĩa là gì.

Ảnh minh hoạ

Đàn ông hiện đại không cần giàu nhanh, nhưng phải biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc chơi này. Không cần trở thành chuyên gia, chỉ cần biết đọc một biểu đồ, hiểu thế nào là lạm phát, biết gửi tiền vào đâu để không mất giá, biết khi nào nên tiêu, khi nào nên giữ. Đó không còn là kiến thức xa xỉ, mà là kỹ năng sinh tồn tài chính.

Chẳng ai muốn bị tụt lại phía sau. Nhưng nếu anh vẫn nghĩ “đầu tư là chuyện của mấy người rảnh”, thì sớm muộn anh cũng thành người đứng ngoài khi thế giới nói về tiền theo một cách mới. Kiếm tiền giỏi là một chuyện, nhưng không hiểu tiền đó mới là cách nhanh nhất để anh bị bỏ lại.