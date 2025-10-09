Bảo hiểm xã hội TP.HCM cảnh báo nóng tới hàng triệu người dân: Ai đã nhận được giấy tờ này cần kiểm tra gấp

Ảnh minh họa

Mới đây, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã ra cảnh báo về thủ đoạn gửi “Giấy mời”, “Thông báo”, “Quyết định” giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội cơ sở Hòa Hưng đã phát hiện một loại “Giấy mời” giả mạo. Trên đó, đối tượng lừa đảo đã sử dụng trái phép tên, logo và con dấu giả mạo bảo hiểm xã hội TP.HCM. Mục đích là để mời người dân đến làm việc và cung cấp thông tin cá nhân.

Giấy mời mạo danh cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định không ban hành văn bản có nội dung như trên, cũng như không gửi “Giấy mời” đến người dân qua mạng xã hội, email hoặc các hình thức không chính thống.

Mọi thông tin mời làm việc, xác minh hồ sơ, bảo hiểm xã hội đều được gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan có thẩm quyền phối hợp.

Vì vậy, đơn vị này đề nghị người dân lưu ý:

- Không cung cấp thông tin cá nhân (CMND/CCCD, số BHXH, mã OTP, tài khoản ngân hàng,...) cho bất kỳ cá nhân/tổ chức nào mạo danh BHXH.

- Kiểm tra tính xác thực của mọi văn bản, thông báo tại:

Website chính thức: https://tphcm.baohiemxahoi.gov...

Tổng đài BHXH Việt Nam: 1900 9068

Hoặc liên hệ trực tiếp BHXH cơ sở nơi cư trú.

- Báo ngay cho cơ quan công an hoặc BHXH nơi gần nhất nếu phát hiện hành vi nghi ngờ giả mạo.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Hòa Hưng cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Vì vậy, đơn vị mong người dân nâng cao cảnh giác và chỉ tiếp nhận thông tin từ kênh chính thống của ngành BHXH.

Theo Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội TP.HCM﻿