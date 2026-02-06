SACOMBANK triển khai Click To Pay - Đơn giản hóa thanh toán trực tuyến

Với Click to Pay, chủ thẻ SACOMBANK Visa không còn ghi nhớ và nhập lại số thẻ, ngày hết hạn hay mã CVV cho mỗi lần thanh toán. Đặc biệt, người dùng cũng không cần lưu thông tin thẻ trên các nền tảng thương mại điện tử - vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rò rỉ dữ liệu trong môi trường số.

Tại các website có biểu tượng Click to Pay, chỉ với một lần chạm, giao dịch được xử lý nhanh chóng và liền mạch. Quy trình thanh toán được tinh giản, giúp rút ngắn thời gian hoàn tất đơn hàng, đồng thời mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện hơn so với phương thức thanh toán truyền thống.

Ở khía cạnh an toàn giao dịch, Click to Pay vận hành trên nền tảng Mã khóa thông tin thẻ của Visa (Visa Token Service - VTS). Công nghệ này thay thế thông tin thẻ thật bằng mã token trong suốt quá trình giao dịch, kết hợp nhiều lớp bảo mật tiên tiến nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận, nâng cao mức độ an toàn và tăng tỷ lệ phê duyệt giao dịch trong thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, tính năng này còn được tích hợp với giải pháp xác thực Passkey, cho phép người dùng xác thực không cần mật khẩu thông qua sinh trắc học như vân tay hoặc FaceID. Nhờ vậy, khách hàng chỉ cần một thao tác xác thực duy nhất để hoàn tất giao dịch, thay thế cho hình thức nhập mã OTP thủ công, qua đó nâng cao cả yếu tố bảo mật lẫn sự tiện lợi trong quá trình thanh toán.

Theo Visa, Việt Nam là quốc gia tiên phong tại Đông Nam Á triển khai Click to Pay, và SACOMBANK nằm trong nhóm ngân hàng tiên phong áp dụng tính năng này ở cả hai chiều phát hành và chấp nhận thanh toán.

"Click to Pay mở ra cách thanh toán trực tuyến hiện đại, an toàn và đồng bộ, góp phần thúc đẩy hành vi chi tiêu trực tuyến tiện lợi và bảo mật hơn cho khách hàng. Việc SACOMBANK sớm triển khai tính năng này thể hiện định hướng hiện đại hóa hạ tầng thanh toán và chủ động ứng dụng các chuẩn công nghệ mới, qua đó nâng cao an toàn, cải thiện hiệu quả xử lý và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao về trải nghiệm số của khách hàng trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh chóng", đại diện SACOMBANK chia sẻ.

Hiện nay, chủ thẻ SACOMBANK Visa có thể dễ dàng thanh toán tại các đối tác thương mại điện tử chấp nhận Click to Pay trên toàn cầu. Tại Việt Nam, nhiều thương hiệu đã hỗ trợ tính năng này như UrBox, Bảo hiểm PVI, AEONESHOP, Galaxy Cinema, ACFC, Maison, Elsa English, LG Electronics Vietnam, British Council, KOI Thé… Danh sách đơn vị chấp nhận sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ mua sắm, giải trí đến giáo dục.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi hotline miễn phí 24/7 1800 5858 88 hoặc truy cập TẠI ĐÂY.