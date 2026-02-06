Chơi chữ “năm mã”: Cake kể chuyện 5 năm bứt phá qua 5 chú ngựa

Hiện diện trong từng khoảnh khắc Tết Việt

Tết là thời điểm những vật dụng quen thuộc như lịch treo tường, bao lì xì, những trò chơi dân gian… trở thành "điểm chạm vàng", kéo gần khoảng cách giữa thương hiệu và người dùng. Tận dụng thời điểm trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, Ngân hàng số Cake by VPBank ra mắt bộ sưu tập "Năm Mã Bứt Phá", nơi mỗi món quà trở thành một phần tự nhiên trong dịp Tết cổ truyền của người Việt.

Bộ sưu tập Tết "Năm Mã Bứt Phá" vừa gợi nhắc về không khí Tết thân quen, vừa mang theo những thông điệp may mắn riêng.

Ấn tượng nhất là bộ cờ cá ngựa "Khai Mã Hanh Thông", mang ước nguyện về một hành trình thuận lợi, vững vàng. Nếu bộ cờ cá ngựa giúp gắn kết gia đình, thì bộ lì xì "Quẻ Mã Cát Tường" hứa hẹn làm mới trải nghiệm lì xì truyền thống. Mỗi bao lì xì "đính kèm" 1 quẻ gieo với những lời chúc thú vị như: Năm con ngọ, quyết không lọ mọ; Đẹp trổ mã, ví nở hoa…

Mỗi món quà được chăm chút tỉ mỉ, mang đậm dấu ấn riêng.

Item có phần khác biệt nhất là bộ sạc nhanh "Mã Lực Tăng Tốc", nguyện ý về một năm mới bứt phá mạnh mẽ. Vào những ngày Tết bận rộn, đế sạc không dây sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng của những chiếc smartphone, đảm bảo cho kết nối liền mạch. Trong khi đó, bộ lịch "Mã Vận Khai Hoa" là lời chúc khởi đầu suôn sẻ mà Cake mong muốn gửi đến tất cả người dùng.

Bộ quà Tết "Năm Mã Bứt Phá" thay lời chúc một năm mới vững vàng và hanh thông.

Với Cake by VPBank, "Năm Mã Bứt Phá" không đơn thuần là bộ quà tặng để "bắt trend", mà còn hiện diện xuyên suốt trong những ngày đầu năm mới. Từ bộ cờ cá ngựa, bộ lì xì gieo quẻ, lịch treo tường đến bộ sạc nhanh, mỗi vật dụng đều gắn liền với cảm xúc, ký ức và cả những nếp sinh hoạt rất riêng mỗi dịp Tết đến xuân về.

Từ mùa Tết đến từng ngày đồng hành

Bên cạnh tính thiết thực, bộ quà Tết "Năm Mã Bứt Phá" còn gây ấn tượng khi lấy ý tưởng sáng tạo từ lối chơi chữ đồng âm "năm con ngựa" và hình ảnh chủ đạo là "5 con ngựa". Theo quan niệm văn hóa Việt Nam, số 5 tượng trưng cho ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) và ngũ phúc (Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh), đại diện cho cuộc sống thịnh vượng, may mắn và bình an.

Cùng với đó, các họa tiết truyền thống quen thuộc như tre, măng, núi, lá… được cách điệu tối giản, mang đậm hơi thở văn hóa đặc trưng nhưng vẫn phù hợp thị hiếu hiện đại.

Bộ sưu tập Tết "Năm Mã Bứt Phá" được chính đội ngũ sáng tạo của Cake lên ý tưởng và thiết kế.

Sự giao thoa giữa tư duy thiết kế hiện đại và chất liệu văn hóa Việt Nam trong bộ quà Tết "Năm Mã Bứt Phá" đã phản ánh đúng tinh thần của Cake - một Next Gen AI Bank được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ 100% người Việt Nam. Tại Cake, ý chí bền bỉ và tinh thần kiên cường, dám nghĩ dám làm là những giá trị cốt lõi, đặt nền tảng cho sự đổi mới và phát triển lâu dài.

Hình ảnh 5 chú ngựa cũng là cách để Cake kể lại hành trình 5 năm đồng hành cùng người dùng Việt. Cả 5 chú ngựa đều trong tư thế hướng về phía trước đại diện cho tinh thần tiến bước không ngừng mà Cake muốn gửi gắm trong năm mới.

Năm 2026, Cake sẽ tiếp tục bứt phá mang đến đa dạng dịch vụ tài chính số cho người dùng.

Với thiết kế sáng tạo và thông điệp ý nghĩa, bộ sưu tập Tết 2026 của Cake không dừng lại là lời chúc đầu năm, mà còn cho thấy cam kết của Cake trong hành trình xây dựng trải nghiệm tài chính số toàn diện cho người Việt. Trên nền tảng những giá trị Việt, bằng tư duy công nghệ và tinh thần tiên phong, Cake sẽ tiếp tục bứt phá mang đến đa dạng dịch vụ, để bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận dễ dàng và an toàn.