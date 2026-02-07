Giá vàng hôm nay 7/2: Vàng thế giới bật tăng trở lại, trong nước quay đầu giảm

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại vào hôm qua và đang hướng tới một tuần tăng giá nhờ hoạt động bắt đáy, đồng USD suy yếu nhẹ và những lo ngại vẫn còn xoay quanh đàm phán Mỹ - Iran tại Oman. Kim loại quý này đang trên đà tăng khoảng 1,3% trong cả tuần.

Iran và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán quan trọng thông qua sự trung gian của Oman vào thứ Sáu, nhằm tìm cách thu hẹp những khác biệt sâu sắc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

“Thị trường vàng đang chứng kiến hoạt động săn hàng giá rẻ từ các nhà giao dịch theo xu hướng tăng” , Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

Chuyên gia Jim Wyckoff nhận định đà phục hồi của vàng hiện còn thiếu động lực, và kim loại này khó có thể lập kỷ lục mới nếu không xuất hiện một cú hích địa chính trị lớn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 7/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 173,5 triệu đồng/lượng mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700 nghìn đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Đối với Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Hiện doanh nghiệp này giao dịch trong vùng 173,5 – 176,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 173,0 triệu đồng/lượng mua vào và 176,0 triệu đồng/lượng bán ra, chưa có diễn biến mới ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.960 USD/ounce, tăng 183,6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Đợt bán tháo của vàng đã xóa sạch nhịp hồi phục ngắn ngủi sau cú sụt giảm lịch sử cuối tuần trước, làm dấy lên lo ngại rằng chu kỳ tăng giá hiện tại của vàng có thể đã đi đến giai đoạn cuối, ít nhất là trong ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, vàng đang phát tín hiệu phân phối với mô hình đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Khối lượng giao dịch tăng mạnh trong các phiên giảm cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, vàng cần giữ vững vùng hỗ trợ quanh 4.700 USD/ounce để tránh rủi ro điều chỉnh sâu hơn về khu vực 4.500 USD.

Các chuyên gia phân tích hàng hóa tại CIBC vừa nâng mạnh dự báo giá vàng, cho rằng kim loại quý này sẽ có giá bình quân khoảng 6.000 USD/ounce trong năm nay, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 4.500 USD/ounce đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Theo CIBC, xu hướng tăng của vàng vẫn được duy trì trong trung và dài hạn, với giá bình quân có thể đạt đỉnh khoảng 6.500 USD/ounce vào năm 2027.

Dù giá vàng đang gặp lực cản quanh mốc 5.000 USD/ounce và bước vào giai đoạn tích lũy mới sau đợt điều chỉnh mạnh, ngân hàng này cho rằng điều đó không làm thay đổi triển vọng tích cực tổng thể.

Theo các chuyên gia, dù thị trường biến động mạnh trong ngắn hạn, những động lực chính từ năm 2025 vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là bất ổn địa chính trị toàn cầu, yếu tố tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, xu hướng suy yếu của đồng USD cũng được xem là lực đỡ quan trọng giúp giá vàng duy trì mặt bằng cao trong thời gian tới.