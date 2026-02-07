Cuối ngày 7-2, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới 22 triệu đồng/lượng

Cuối ngày 7-2, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng mua vào, 179,3 triệu đồng/lượng bán ra - duy trì mốc cao trong vài ngày qua.

So với mức đáy của giá vàng trong đợt điều chỉnh vừa qua là 166 triệu đồng/lượng hôm 2-2, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng trên 13 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng duy trì ở mức cao quanh 175,8/lượng mua vào, 178,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Một số công ty giao dịch giá vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC là 179,3 triệu đồng/lượng, như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới tới 22 triệu đồng/lượng



Giá vàng trong nước biến động rất mạnh những ngày qua, biên độ dao động hàng triệu đồng mỗi ngày. Một diễn biến đáng chú ý là giá vàng miếng trên thị trường tự do không có sự cách biệt đáng kể so với các công ty lớn.

Cuối ngày 7-2, nhiều tiệm vàng ở TPHCM báo giá vàng miếng SJC mua vào 177,5 triệu đồng/lượng, bán ra 180 triệu đồng/lượng - chỉ cao hơn tại các công ty lớn khoảng 700.000 đồng.

Đây là mức chênh lệch khá thấp trong bối cảnh Nghị định 340/2025 (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9-2) sẽ siết chặt quản lý thị trường vàng với mức phạt nặng và các biện pháp bổ sung nghiêm khắc.

Trong đó, hành vi mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép; không thực hiện thanh toán qua tài khoản theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng tới 20 triệu đồng...

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 4.968 USD/ounce, tương đương khoảng 156,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC tới 22 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất từ trước tới nay giữa giá vàng trong nước và thế giới.