Đi làm 10 năm, 2 lần được thăng chức: May là tôi đã từ chối!

Quyết định của tôi nghe có vẻ ngược đời, vì đa phần chúng ta đi làm đều mong được thăng tiến lên vị trí cao hơn, có mức lương tốt hơn. Trước đây tôi cũng thế, nhưng khi đi làm đủ lâu, tôi hiểu mình không hợp với vai trò làm quản lý, làm lãnh đạo - dù chỉ là đội nhóm nhỏ. Đó là lý do dù được đề xuất thăng chức 2 lần, tôi đều từ chối cả.

Và chưa bao giờ tôi hối hận vì quyết định đó. Bởi làm một nhân viên bình thường cho tôi nhiều “lợi thế” hơn là cố gắng “leo lên cao”.

1. Thăng chức không phải lúc nào cũng là bước tiến

Lần đầu được đề xuất lên vị trí quản lý sau 3 năm gắn bó với công ty, tôi khá mừng, đơn giản vì mức lương cao hơn. Nhưng khi ngồi nói chuyện kỹ với sếp, tôi nhận ra phần lớn công việc mới là quản trị, báo cáo, sắp xếp nhân sự, … - những thứ tôi chưa thực sự hứng thú.

Tôi thích làm chuyên môn. Tôi thích cảm giác tự tay giải quyết vấn đề, làm ra sản phẩm, nhìn thấy kết quả cụ thể. Nếu nhận vị trí đó, tôi sẽ dành 70% thời gian cho họp hành và điều phối. Đó không phải là điều tôi muốn lúc ấy.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Từ chối xong, tôi cũng hơi lo, sợ mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng vài tháng sau, tôi nhận ra quyết định đó giúp tôi đi sâu hơn vào chuyên môn, xây được nền tảng vững chắc. Nhờ vậy, những năm sau, tôi trở thành “nhân sự không thể thay thế”. Dù đó không phải một chức danh nghe có gì to tát, nhưng là điều khiến tôi hài lòng.

2. Thăng chức, tăng lương, áp lực cũng tăng theo

Lần thứ hai tôi từ chối thăng chức là sau 8 năm đi làm. Khi đó tôi đã đủ kinh nghiệm, đủ tự tin. Vị trí mới đồng nghĩa với mức lương cố định cao hơn, nhưng cũng kèm theo KPI doanh số và trọng trách không nhỏ.

Tôi ngồi tính rất kỹ. Nếu làm quản lý, thu nhập của tôi sẽ phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường và hiệu suất của người khác,... - nhìn chung là rất bận rộn và áp lực. Còn nếu tiếp tục ở vai trò “nhân sự cứng”, tôi có thể nhận thêm dự án, làm tư vấn ngoài giờ, xây dựng thương hiệu cá nhân.

Tôi chọn phương án thứ hai.

Và hơn 1 năm sau quyết định đó, tổng thu nhập của tôi cao hơn mức lương quản lý ngày đó rất nhiều. Quan trọng hơn, tôi không phải gánh áp lực nhân sự, không phải giải quyết những mâu thuẫn nội bộ mỗi ngày. Tôi kiểm soát được thời gian và năng lượng của mình tốt hơn.

Tôi không nói rằng làm quản lý là không tốt. Nhưng tôi hiểu một điều thăng chức, tăng lương luôn đi kèm với vô vàn áp lực và trách nhiệm và tôi không sẵn sàng với điều đó.

3. Thành công là định nghĩa của riêng mình

Có một giai đoạn tôi cũng từng dao động. Nhìn bạn bè lên chức, lên lương, có đội nhóm riêng, tôi không khỏi chạnh lòng. Mạng xã hội càng khiến cảm giác áp lực đồng trang lứa bị thổi phồng lên. Nhưng rồi tôi tự hỏi: mình muốn điều gì?

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi muốn công việc thú vị. Muốn mỗi ngày đi làm không phải là một chuỗi họp liên tục. Muốn có thời gian cho gia đình, cho việc học thêm, cho những dự án cá nhân. Nếu nhận vị trí cao hơn, tôi biết mình sẽ phải đánh đổi khá nhiều thứ trong số đó.

Từ chối thăng chức, tôi giữ được nhịp sống phù hợp với bản thân. Tôi không phải làm vừa lòng quá nhiều bên.

Sau cùng, bài học lớn nhất tôi nhận ra có lẽ là không nên đánh đồng chức danh trong nghề nghiệp với sự thành công. Có người hợp với vai trò lãnh đạo, thích dẫn dắt đội nhóm, thích thử thách lớn. Có người thì như tôi, phát triển tốt nhất khi tập trung vào chuyên môn và xây giá trị cá nhân theo cách riêng.

Sau 10 năm đi làm, tôi không có 1 chức danh quá “kêu” nhưng tôi có sự ổn định, có kỹ năng vững, có thu nhập tốt và có thời gian cho những điều quan trọng.

Và nếu có ai hỏi tôi bây giờ: “Có hối hận không?”, tôi sẽ trả lời là không. Vì điều quan trọng nhất tôi học được sau 10 năm đi làm không phải là cách leo cao, mà là cách hiểu rõ mình muốn gì và đủ bình tĩnh, tự tin để nói “không”, để đưa ra quyết định.