Điều vô nghĩa nhất khi mua vàng ngày Thần Tài

Có một điều mà sau nhiều năm quan sát và tự mình trải nghiệm, tôi nhận ra: điều vô nghĩa nhất khi mua vàng ngày vía Thần Tài là nghĩ rằng chỉ cần mua đúng ngày, tự nhiên cả năm sẽ “có lộc”.

Bởi vàng là tài sản tài, còn “lộc” lại đến từ cách mình quản lý tiền bạc và làm việc mỗi ngày. Nếu chỉ dựa vào một giao dịch mang tính nghi thức, thì kỳ vọng ấy thực sự khá… mong manh.

1. “Lộc” không đến từ thời điểm mua, mà đến từ cách quản lý tiền

Ngày vía Thần Tài chỉ là một mốc thời gian trong năm. Việc mua vàng vào ngày này không khiến khoản tiền của bạn tự sinh lời tốt hơn so với việc mua vào một ngày khác. Giá trị của vàng vẫn phụ thuộc vào thị trường, vào xu hướng kinh tế, chứ không phụ thuộc vào tờ lịch.

Ảnh minh họa

Nếu sau khi mua vàng, bạn vẫn chi tiêu thiếu kiểm soát, không có kế hoạch tiết kiệm, không có quỹ dự phòng, thì một chỉ vàng hay 10 cây vàng trong két cũng khó thay đổi bức tranh tài chính cả năm. Ngược lại, nếu bạn có thói quen tiết kiệm đều đặn, đầu tư có tính toán, thì dù mua vàng vào ngày thường, “lộc” vẫn đến theo cách rất thực tế: tài sản tăng lên theo thời gian.

Nói cách khác, điều quyết định không phải là ngày mua, mà là tư duy tài chính dài hạn. Đặt niềm tin vào một ngày duy nhất mà bỏ qua cả quá trình phía sau, là điều vô nghĩa.

2. Hiệu ứng đám đông ảnh hưởng đến quyết định mua vàng

Ngày vía Thần Tài, cảnh xếp hàng mua vàng đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Không khí rộn ràng, ai cũng muốn “có chút lộc đầu năm”, thế là nhiều người cũng dễ bị cuốn theo. Nhưng chính tâm lý đám đông ấy đôi khi khiến quyết định mua vàng không còn dựa trên nhu cầu thực tế.

Có người mua vì sợ “không mua là thiếu may mắn”. Có người mua chỉ vì thấy ai cũng mua. Trong khi đó, họ chưa thực sự cân nhắc: số tiền này có đang cần cho mục tiêu khác không? Có nên chia nhỏ để đầu tư đa dạng hơn không? Khi quyết định tài chính xuất phát từ cảm xúc nhất thời thay vì kế hoạch rõ ràng, thì ý nghĩa của nó cũng giảm đi rất nhiều. Mua vàng vì mình đã có kế hoạch tích sản là một chuyện. Mua vàng chỉ vì sợ “mất lộc” lại là chuyện khác. Và rõ ràng, cái sau không thực sự mang lại giá trị bền vững.

3. Cảm giác “mua vàng được rồi” dễ tạo ra tâm lý chủ quan

Có một điều ít ai để ý: sau khi mua vàng ngày vía Thần Tài, nhiều người có xu hướng tự trấn an rằng “thế là xong”. Tức là mình đã làm một việc xin vía tài lộc rồi, nên tâm lý sẽ nhẹ đi, thậm chí có phần chủ quan hơn với các quyết định tài chính sau đó.

Ảnh minh họa

Nhưng tiền bạc không vận hành theo kiểu “hoàn thành một nghi thức là đủ”. Nó cần sự theo dõi, điều chỉnh và kỷ luật liên tục. Nếu bạn mua một chỉ vàng rồi nghĩ rằng thế là đã “lo xong tài chính đầu năm”, thì vô tình lại làm giảm động lực lập kế hoạch chi tiêu, đầu tư hay tiết kiệm bài bản.

Cảm giác an tâm ấy không sai, nhưng nếu nó khiến bạn lơ là những việc quan trọng hơn như xây dựng quỹ dự phòng, kiểm soát nợ hay tạo thêm nguồn thu, thì rõ ràng ý nghĩa thực tế không còn nhiều. Một hành động mang tính biểu tượng không thể thay thế cho cả một chiến lược tài chính dài hạn.

Tôi không cho rằng mua vàng ngày vía Thần Tài là sai. Với nhiều người, đó là một nét văn hóa đẹp, là cách tạo động lực tinh thần cho năm mới. Nhưng điều vô nghĩa nằm ở chỗ: kỳ vọng rằng chỉ cần thực hiện một hành động tượng trưng là đủ để thay đổi cả năm tài chính.

Tiền bạc không vận hành theo niềm tin ngắn hạn. Nó vận hành theo thói quen, kỷ luật và cách mình ra quyết định mỗi ngày. Một chỉ vàng mua trong không khí rộn ràng đầu năm có thể mang lại cảm giác vui, nhưng “lộc” thực sự lại đến từ việc bạn biết giữ tiền, biết làm cho tiền sinh sôi, và biết kiên nhẫn với kế hoạch của mình.