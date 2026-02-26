Ngày Vía Thần tài, bên cạnh những hàng dài người xếp hàng mua vàng cầu may, cũng có không ít người lựa chọn bán ra khi giá tăng mạnh để chốt lời.

Tiền bán vàng chuyển vào tài khoản cá nhân có phải đóng thuế không? Câu hỏi này trở thành chủ đề được quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh vừa có quy định mới về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas - cho biết, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc nhóm thu nhập chịu thuế, được quy định tại khoản 10, điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Theo quy định, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Tại điều 19, thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Như vậy, theo quy định mới, chuyển nhượng vàng miếng sẽ phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, và số tiền thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng x 0,1%. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, chuyển nhượng vàng trang sức, vàng nhẫn thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, để xác định chính xác nghĩa vụ thuế , ông Tuấn cho biết có 3 vấn đề cần lưu ý.

Thứ nhất, ngưỡng giá trị chuyển nhượng vàng miếng chịu thuế. Quốc hội ban hành Luật số 109 và giao cho Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế. Hiện tại, chúng ta chưa có nghị định hay thông tư hướng dẫn ngưỡng chịu thuế này. Ngưỡng giá trị chuyển nhượng vàng miếng chịu thuế chưa được xác định cụ thể.

Thứ hai, thời điểm áp dụng thu thuế. Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng giao cho Chính phủ quy định về thời điểm áp dụng thu thuế. Thời điểm có hiệu lực đối với Luật số 109 là từ 1/7/2026. Thời điểm áp dụng quy định mới để thu thuế chỉ có thể diễn ra sau thời điểm trên.

“Ở hiện tại, việc chuyển nhượng vàng miếng sẽ không phát sinh nghĩa vụ thuế. Do đó, việc thu tiền mặt hay nhận chuyển khoản vào tài khoản cá nhân từ giao dịch bán vàng miếng đều không phát sinh nghĩa vụ thuế”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Thứ ba, về khả năng điều chỉnh thuế suất. Dù luật quy định mức thuế suất 0,1%, nhưng cũng trao quyền cho Chính phủ điều chỉnh thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Như vậy, mức thuế cụ thể trong từng giai đoạn có thể thay đổi theo sự điều hành của cơ quan quản lý.

Như vậy, trước ngày 1/7, giao dịch chuyển nhượng vàng miếng, dù thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, đều chưa phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Quy định mới chỉ có thể được áp dụng sau ngày 1/7.