4 tip “rước lộc” ngày Thần Tài đang hot trong giới trẻ

Check ngay 4 kiểu rước lộc bằng vàng đang hot rần rần trong hội GenZ.

Vàng mini 99,99% - Tip cho hội "khởi đầu nhỏ, tích lũy lớn"

Không cần chờ đến khi "túi rủng rỉnh", nhiều bạn trẻ đã chọn bắt đầu hành trình tích lũy từ những miếng vàng mini vừa túi tiền - vừa "lấy hên" đầu năm, vừa giữ được giá trị lâu dài.

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát từ PNJ với trọng lượng chỉ 0,3 chỉ/miếng chính là lời giải cho bài toán tài chính linh hoạt của Gen Z mùa Tết 2026. Thiết kế lấy cảm hứng từ linh vật Mã Nhi cùng những biểu tượng xuân quen thuộc như lân, bánh chưng, bao lì xì… khiến việc tích lũy vàng trở nên gần gũi và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với nhiều bạn trẻ, mua vàng mini mỗi dịp đầu năm như một lời nhắc nhở về thói quen tài chính kỷ luật: bắt đầu từ những khoản nhỏ nhưng đều đặn, từng bước tạo nên nền tảng vững chắc cho tương lai. Đây không chỉ là cách cầu may, mà còn là bước chuẩn bị thiết thực cho những kế hoạch dài hạn phía trước.

Charm vàng đa năng 24K (99,9%) - Tip cho hội thích đeo lộc bên người

Nếu trước đây vàng thường gắn với việc cất giữ, thì nay nhiều người trẻ lựa chọn đưa vàng vào nhịp sống thường ngày như một phụ kiện mang tính đồng hành.

Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc của PNJ chính là minh chứng cho xu hướng này. Lấy cảm hứng từ linh vật Ngựa năm Bính Ngọ 2026, sản phẩm được thiết kế cách điệu theo phong cách chibi đáng yêu trên nền vàng 99,9% - vừa gần gũi, vừa năng động. Hình tượng ngựa đại diện cho tinh thần tiến bước, bền bỉ và chủ động, đúng những giá trị mà Gen Z hướng đến.

Không dừng lại ở vai trò vật phẩm cầu may đầu năm, Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc còn mở rộng trải nghiệm sử dụng thú vị nhờ thiết kế đa năng. Người trẻ có thể linh hoạt kết hợp cùng dây phụ kiện để biến tấu thành vòng tay, charm treo điện thoại, mặt dây chuyền hay bag charm thời thượng, dễ dàng mang theo "lộc" bên mình.

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc - Tip cho hội mê "xé túi mù" với phiên bản upgrade bằng vàng

Trót đam mê cảm giác hồi hộp của việc "xé túi mù", nhiều bạn trẻ năm nay đã chọn trải nghiệm ấy theo cách hoàn toàn mới: mở blindbox… bằng vàng. Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc của PNJ mang đến trải nghiệm mua vàng đầy hứng khởi khi kết hợp xu hướng xé túi mù cùng hành trình săn secret hấp dẫn.

Sản phẩm gồm 5 thiết kế cách điệu ấy cảm hứng từ linh vật Ngựa – biểu tượng của khí chất dũng mãnh và chủ động tiến về phía trước, đại diện cho 5 mong cầu quen thuộc đầu năm: Tài Lộc, Tình Duyên, Công Danh, Sức Khỏe và phiên bản Secret đặc biệt lấy cảm hứng từ sức mạnh, ý chí bứt phá của Ngựa Chín Hồng Mao quý hiếm. Nhờ đó, việc mua vàng không còn đơn thuần là giao dịch tích trữ, mà trở thành một kỷ niệm đầu năm đáng nhớ – vừa vui, vừa mang giá trị tích lũy thật.

Vàng kỷ niệm 99,99%, tip cho hội "rước lộc chuẩn nghi thức, tích lũy chuẩn giá trị"

Giữa dòng chảy xu hướng mới, vàng kỷ niệm 99,99% vẫn giữ vững vị thế quen thuộc trong ngày vía Thần Tài.

Các thiết kế vàng kỷ niệm 99,99% của PNJ mang những biểu tượng cát tường cùng các chữ chúc may mắn như Tài – Lộc – Phát – Phú – Quý – An – Phúc – Thọ, gửi gắm trọn vẹn ước mong tốt lành đầu xuân. Với nhiều người trẻ, việc mua vàng kỷ niệm đầu năm không chỉ là thực hành một nghi thức truyền thống, mà còn là bước khởi đầu cho kế hoạch tích lũy nghiêm túc, bền vững. Chính sự giao thoa giữa giá trị tinh thần lâu đời và tư duy tài chính hiện đại đã giúp vàng kỷ niệm 99,99% tiếp tục được lựa chọn qua nhiều thế hệ.

Ngày vía Thần Tài giờ trở thành dịp để người trẻ chủ động khởi động năm mới theo phong cách riêng. Từ tích lũy vàng mini, đeo charm như phụ kiện thời trang, trải nghiệm blindbox đầy bất ngờ đến mua vàng kỷ niệm cầu may - mỗi lựa chọn đều thể hiện cách "rước lộc" rất Gen Z: tự tạo khởi đầu thuận lợi và sẵn sàng nắm bắt vận hội cho chính mình.

