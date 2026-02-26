6 thứ buộc phải nhớ khi mua vàng ngày Thần Tài

Ngày mùng 10 không chỉ là cao điểm tâm lý mà còn là cao điểm giao dịch. Giá biến động nhanh, cửa hàng đông, quyết định thường được đưa ra vội vàng. Nếu đã xác định xuống tiền, đây là những điều bắt buộc phải nhớ để giao dịch đó là quyết định tài chính, không phải quyết định cảm xúc.

1. Nhớ vì sao mình mua

Mua để tích lũy dài hạn? Đa dạng hóa tài sản? Hay chỉ mua “cho có”? Trước khi xếp hàng, hãy xác định rõ mục tiêu. Nếu không có mục tiêu, bạn rất dễ nâng số lượng chỉ vì thấy người khác mua nhiều hơn dự tính ban đầu. Mua vàng không sai, nhưng mua không rõ lý do thì rủi ro lớn nhất là… chính mình.

Ảnh minh hoạ

2. Nhớ kiểm tra chênh lệch mua - bán

Trong ngày cao điểm, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra thường giãn rộng hơn bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bán ngay, bạn gần như chắc chắn lỗ. Đừng chỉ nhìn giá đang tăng mà quên nhìn khoảng cách giữa hai mức giá. Lợi nhuận thực tế nằm ở con số đó, không nằm ở cảm giác “giá đang nóng”.

3. Nhớ giới hạn ngân sách

Số tiền mua vàng phải là phần đã được tính trước, không phải tiền vay mượn hay tiền cần cho chi tiêu thiết yếu. Nếu việc mua khiến bạn phải cắt giảm quỹ khẩn cấp hoặc trì hoãn trả nợ, thì cấu trúc tài chính đang bị đảo lộn. Vàng là tài sản phòng thủ, nhưng không thể bảo vệ bạn khỏi dòng tiền âm.

Ảnh minh hoạ: Ngọc Linh

4. Nhớ kiểm tra hóa đơn và thông tin sản phẩm

Mua ở hệ thống uy tín như SJC, PNJ hay DOJI giúp giảm rủi ro, nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ loại vàng (vàng miếng, nhẫn tròn trơn), trọng lượng, tuổi vàng và hóa đơn đi kèm. Những chi tiết này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bán lại sau này.

5. Nhớ rằng một ngày không quyết định cả năm

Ngày Thần Tài tạo cảm giác nếu không mua sẽ “thiếu” điều gì đó. Nhưng tài chính cá nhân được quyết định bởi 12 tháng quản lý tiền, không phải một giao dịch trong 24 giờ. Nếu bạn đã có kế hoạch đầu tư và tích lũy rõ ràng, việc mua hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn.

6. Nhớ giữ bình tĩnh giữa đám đông

Xếp hàng dài, giá cập nhật liên tục, mạng xã hội ngập hóa đơn - tất cả đều dễ đẩy bạn vào trạng thái FOMO. Nhưng vàng không phải hàng flash sale. Thị trường vẫn còn đó sau mùng 10. Nếu cảm thấy mình đang quyết định vì áp lực hơn là vì chiến lược, tạm dừng lại cũng là một lựa chọn hợp lý.

Mua vàng ngày Thần Tài có thể là một nghi thức đầu năm, nhưng nếu đã coi đó là quyết định tài chính, thì hãy đối xử với nó bằng sự tỉnh táo tương xứng. Nhớ đủ những điều trên, bạn không chỉ giữ được vàng mà còn giữ được cấu trúc tiền bạc của mình.