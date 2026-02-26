Bất ngờ giá vàng nhẫn ngày Vía Thần tài

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng niêm yết giá vàng nhẫn 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng…

Vàng nhẫn bất ngờ giảm trước giờ mở cửa ngày Vía Thần tài (ảnh: Như Ý).

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC duy trì đà tăng. Theo đó, các doanh nghiệp đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182,3 - 185,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nếu tính từ lúc thị trường quay lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng thêm 4,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch.

Như vậy, giá vàng nhẫn đang thấp hơn vàng miếng từ 500.000 - 800.000 đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu vàng.

Hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đều thông báo mở cửa giao dịch lúc 6h sáng để người dân vào mua vàng ngày Vía Thần tài.

Khác với năm ngoái, năm nay, các doanh nghiệp tập trung vào các sản phẩm nhỏ từ 0,1 chỉ, 0,3 chỉ, 0,5 chỉ.

Miếng vàng nhỏ 0,1 chỉ "hút" khách mua lấy may.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng dự báo khối lượng hàng bán ra năm nay trong ngày vía Thần Tài có thể không tăng quá nhiều so với các năm trước, dù khách hàng có thể đông hơn, vì người mua cũng ưa chuộng các bản thể nhỏ hơn. Lượng cung vàng bán ra sẽ thay đổi từng ngày, tùy vào số lượng người đến.

Trên thị trường bạc cũng ghi nhận giá tăng. Cuối giờ chiều qua, bạc thỏi Phú Quý ở mức 90-92 triệu đồng/kg, tăng 2 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat 92 triệu đồng/lượng…