Nhìn người ta mua vàng cũng FOMO muốn cầm tiền đi mua: Chuyên gia nói thẳng!

Từ đầu tuần đến giờ, đi đâu cũng thấy cảnh mọi người xếp hàng mua vàng, ở đâu cũng loáng thoáng nghe được vài câu “thế mua vàng chưa?”. Chuyện này thực ra không có gì khó hiểu, gần như năm nào cũng thế.

Sau Tết, bố mẹ tổng kết tiền lì xì của con, thế là đi mua vàng. Rồi thì vừa hết Tết là đến ngày Thần Tài, lại cũng… phải mua vàng thôi. Đương nhiên, quyết định mua vàng ngày Thần Tài hay bất kỳ thời điểm nào khác trong năm, hoàn toàn là câu chuyện cá nhân. Bạn thấy phù hợp, thấy “vừa sức” là được.

Vấn đề quan trọng nhất không phải là “bao giờ mua” hay “mua bao nhiêu”, mà là: Mua vàng thế nào để không “sập bẫy” FOMO xong rồi hối hận?

Cùng điểm lại những phân tích, chia sẻ của Chuyên gia Trương Quang Đạt - Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được đáp án cho câu hỏi trên.

Chuyên gia Trương Quang Đạt

“Cách tốt nhất để ngừng FOMO vàng là mua vàng đều”

Chuyên gia Trương Quang Đạt cho rằng tâm lý FOMO (Fear Of Missing Out - Sợ bỏ lỡ cơ hội) đến từ việc bản thân mỗi người có ít trải nghiệm trong chính lĩnh vực đó. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng cần phân biệt giữa “theo dõi biến động giá vàng” và “FOMO giá vàng”.

Hiểu một cách đơn giản: Xem lịch sử giá vàng, so sánh giá hôm nay với hôm qua hay với tuần trước, cũng không có gì khác biệt so với việc so sánh giá xăng, giá thực phẩm. Khi đi mua hàng - kể cả vàng, chúng ta đều so sánh giá cả và hoạt động này là hoàn toàn bình thường. Vấn đề quan trọng là xem giá vàng xong rồi, bạn quyết định ra sao?

“Một người có thói quen và kỷ luật mua vàng, quyết định mua vàng của họ sẽ không chỉ dựa trên nền tảng về giá. Và khi đã bỏ qua được cảm giác chao đảo theo biến động giá, tâm lý FOMO sẽ được hạn chế đáng kể. Thế nên tôi cho rằng việc mua vàng đều đặn là cách tốt nhất để thoát bẫy FOMO giá vàng.

Mỗi tháng mua một ít - tùy thuộc vào ngân sách, và duy trì việc đó hàng tháng, chắc chắn mọi người sẽ dần quen với việc giá vàng lên - xuống. Từ đó, các quyết định mua vàng sẽ ít cảm tính hơn và dần dần, bạn sẽ không còn FOMO nữa” - Chuyên gia phân tích.

Ảnh minh họa

Đồng thời, anh cũng chỉ ra một góc nhìn khác về thói quen mua vàng: Phản ánh khả năng chi tiêu và năng lực chi trả. Hiểu một cách đơn giản rằng nếu chúng ta dành ra được 1 số tiền để mua vàng hàng tháng, và quan trọng hơn là tháng nào cũng mua - đây chính là nền tảng hình thành ý thức và thói quen tiết kiệm.

“Khi đã duy trì được thói quen mua vàng, tiết kiệm đều đặn, điều này sẽ trở thành tính cách, quan điểm sống giúp mọi người thành công hơn ở nhiều lĩnh vực chứ không chỉ riêng chuyện tài chính, tiền bạc” - Chuyên gia nhấn mạnh.

“Hãy coi vàng là một tài sản bình thường”

Vàng quý, ai cũng biết.

Vàng giúp bảo toàn giá trị đồng tiền, ai cũng hiểu.

Tuy nhiên không vì thế mà nên “tất tay” vào vàng, hay coi đây là một loại tài sản đặc biệt hơn các tài sản khác. Bởi dù là đầu tư hay tiết kiệm, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là: Đừng bỏ hết trứng vào 1 giỏ.

Ảnh minh họa

Theo khuyến nghị của các chuyên gia đầu tư: Vàng chỉ nên chiếm khoảng 15% trong tổng tài sản hoặc danh mục đầu tư. Chuyên gia Trương Quang Đạt cũng đồng tình với quan điểm này. Anh khẳng định vàng là kênh trú ẩn, vai trò của vàng là bảo toàn giá trị đồng tiền, chứ vàng không làm tiền sinh lời, không làm tiền "nhân" tiền. Việc để vàng chiếm quá nhiều tỷ trọng trong bức tranh tài sản tổng quan của 1 người là không nên.

“Hãy coi vàng như một tài sản bình thường. Bên cạnh việc mua vàng, mọi người nên phân bổ một lượng tài chính để đưa dòng tiền vào trong lưu thông - có thể là kinh doanh, hoặc đầu tư chứng khoán/chứng chỉ quỹ và đầu tư vào chính mình. Bởi vì không phải chỉ có vàng hay đất đai nhà cửa mới là tài sản, trí thức - kinh nghiệm - trải nghiệm cũng là những tài sản rất quý báu mà chúng ta nên trau dồi” - Chuyên gia nhấn mạnh.