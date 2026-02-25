Người mua vàng SJC vào ngày Vía Thần Tài cần chú ý: Thông báo mới nhất từ doanh nghiệp!

Công ty Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa thông báo sẽ mở cửa từ 6h30 sáng ngày 26/2/2026 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch) – ngày vía Thần Tài, nhằm phục vụ nhu cầu mua vàng tăng cao của người dân.

Thông báo của SJC

Thông thường, các cửa hàng SJC hoạt động trong khung giờ hành chính (khoảng từ 8h – 17h). Tuy nhiên, vào dịp vía Thần Tài – thời điểm được xem là "ngày vàng" trong năm – doanh nghiệp sẽ mở cửa sớm hơn để đáp ứng lượng khách tăng đột biến.

Ngày vía Thần Tài từ lâu đã trở thành dịp quan trọng với nhiều người Việt, đặc biệt là người kinh doanh, buôn bán. Việc mua vàng trong ngày này mang ý nghĩa cầu tài lộc, may mắn cho cả năm. Chính vì vậy, ngay từ trước ngày 26/2, nhiều người dân đã tranh thủ đi mua vàng sớm, thậm chí xếp hàng từ sáng sớm hoặc từ đêm hôm trước tại các cửa hàng lớn như SJC, DOJI hay Bảo Tín Minh Châu.

Không khí mua bán sôi động, tuy nhiên giá vàng trong nước những ngày này tương đối ổn định. Cập nhật đầu giờ chiều 25/2, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn không có sự biến động so với buổi sáng, trong đó Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và DOJI tiếp tục niêm yết ở mức 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên mức giá này.

Ở chiều vàng nhẫn 9999, SJC giữ mức 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, DOJI (Hưng Thịnh Vượng) và PNJ ở 182,2 – 185,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, nhu cầu mua vàng dịp vía Thần Tài chủ yếu mang tính tâm lý và tín ngưỡng, nên giá vàng trong nước có thể biến động mạnh trong ngắn hạn. Người mua cần cân nhắc chênh lệch giá mua – bán ở mức cao để tránh rủi ro nếu lướt sóng ngắn hạn.