Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước cao hơn thế giới tới 21 triệu đồng/lượng

Sáng 25-2 (mùng 9 tháng Giêng), Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục tăng giá vàng miếng SJC thêm 700.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua, lên 182,3 - 185,3 triệu đồng/lượng, ở cả hai chiều mua bán.

So với trước kỳ nghỉ Tết, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm trên 4 triệu đồng.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% cũng được các Công ty SJC, Bảo Tín Mạnh Hải đẩy lên 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng, (mua-bán), tăng 700.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn trơn có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp khi nhu cầu mua vàng lấy may dịp Thần Tài tăng cao những ngày qua.

Trong đó, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu bán ra vàng nhẫn trơn ở mức cao hơn, lên tới 185,3 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng tăng tiếp

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng nhẫn trơn cũng được đẩy lên tới 182,2 triệu đồng/lượng mua vào, 185,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước những ngày qua không chỉ ảnh hưởng bởi giá thế giới mà còn bởi nhu cầu mua vàng gia tăng ở thị trường trong nước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 5.185 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Trong vài ngày qua, giá vàng thế giới liên tục biến động mạnh, dao động cả trăm USD mỗi ounce trong một phiên khi áp lực chốt lời khiến giá vàng điều chỉnh mạnh - nhưng ở chiều ngược lại, lực cầu bắt đáy cũng giúp kim loại quý nhanh chóng phục hồi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 21 triệu đồng mỗi lượng.