Mua vàng ngày Thần Tài thực sự khiến bạn giàu hơn?

Sáng mùng 10, trước cửa các tiệm vàng lớn, cảnh xếp hàng kéo dài gần như trở thành hình ảnh quen thuộc. Người đến từ sớm, tay cầm sẵn tiền mặt hoặc điện thoại chờ thanh toán, ai cũng muốn hoàn tất một giao dịch trước khi hết ngày. Không khí vừa khẩn trương vừa háo hức, như thể đây là một cột mốc tài chính quan trọng của cả năm.

Với nhiều người trẻ, đây là lần đầu tiên họ mua một tài sản có giá trị tích lũy. Một chỉ, hai chỉ – số tiền thường dao động vài triệu đến hơn chục triệu đồng – không quá lớn, nhưng đủ để tạo cảm giác mình vừa làm điều gì đó “nghiêm túc” cho tiền bạc. Trước khi mua là cảm giác hồi hộp: giá có tăng nữa không, nên lấy 1 hay 2 chỉ, có nên chờ thêm? Sau khi cầm miếng vàng trên tay là một kiểu yên tâm rất cụ thể: năm nay đã “mở bát” tài chính rồi.

Ảnh xếp hàng từ sáng sớm chờ mua vàng trong mùa thần tài năm nay. Ảnh: Như Hoàn

Nhưng nếu tách cảm xúc ra khỏi giao dịch, một câu hỏi đáng đặt là: điều gì thực sự khiến bạn giàu hơn?

Một giao dịch trong 24 giờ không thay đổi cấu trúc tài chính của bạn. Thứ tạo ra khác biệt là 12 tháng sau đó. Nếu bạn mua vàng nhưng vẫn chi tiêu vượt thu nhập, vẫn không có quỹ dự phòng, vẫn để nợ lãi cao kéo dài, thì miếng vàng kia chỉ nằm đó – không thể cứu một hệ thống tài chính cá nhân thiếu kỷ luật. Ngược lại, nếu bạn có thói quen tiết kiệm đều đặn mỗi tháng, biết phân bổ tiền cho đầu tư, kiểm soát nợ và tìm cách tăng thu nhập, thì dù có mua vàng hay không, tài sản của bạn vẫn tăng theo thời gian.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Ngày Thần Tài dễ tạo cảm giác rằng chỉ cần “tham gia” là đã làm điều gì đó cho tài vận. Nhưng giàu lên không đến từ việc có mặt trong một ngày cao điểm, mà từ chuỗi quyết định nhỏ lặp lại suốt năm: tự động trích tiền tiết kiệm khi vừa nhận lương, không nâng cấp mức sống quá nhanh, học thêm kỹ năng để tăng thu nhập, đa dạng hóa kênh đầu tư thay vì dồn tất cả vào một lựa chọn.

Miếng vàng một chỉ có thể là điểm khởi đầu. Nhưng nó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đi kèm một hệ thống tài chính cá nhân vững vàng phía sau. Còn nếu xem đó là “việc lớn nhất” mình làm cho tiền bạc trong năm, thì kỳ vọng có lẽ đang đặt sai chỗ.

Xếp hàng mua vàng có thể cho bạn cảm giác đã bắt đầu năm mới đúng cách. Nhưng việc duy trì kỷ luật tài chính trong 365 ngày tiếp theo mới là thứ quyết định bạn đi được bao xa. Ngày Thần Tài không làm bạn giàu hơn. Thói quen tài chính mới làm được điều đó.