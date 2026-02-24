Ai nên mua vàng ngày Thần Tài?

Ngày Thần Tài từ lâu đã trở thành một “điểm hẹn” tài chính đầu năm. Nhưng nếu bỏ qua yếu tố nghi thức và chỉ nhìn ở góc độ tiền bạc, không phải ai cũng cần, hoặc nên tham gia. Vàng là một loại tài sản, và giống mọi tài sản khác, nó chỉ phù hợp với một số nhóm nhất định.

Dưới đây là những người thực sự nên cân nhắc mua vàng trong dịp này.

1. Người đã có nền tảng tài chính ổn định

Nếu bạn đã có: Quỹ dự phòng đủ 3-6 tháng chi tiêu/ Không còn nợ tiêu dùng lãi cao/ Có kế hoạch đầu tư rõ ràng... thì việc phân bổ một phần nhỏ vào vàng như tài sản phòng thủ là hợp lý. Vàng thường được xem là kênh giữ giá trong dài hạn, giúp cân bằng rủi ro khi danh mục có cổ phiếu, kinh doanh hoặc các tài sản biến động mạnh.

Trong trường hợp này, mua vàng ngày Thần Tài chỉ là chọn thời điểm mang tính cá nhân, chứ không phải quyết định tài chính sống còn.

Ảnh minh hoạ: Ngọc Linh

2. Người muốn đa dạng hóa danh mục

Nếu toàn bộ tiền của bạn đang nằm ở một kênh duy nhất, ví dụ chỉ gửi tiết kiệm hoặc chỉ đầu tư cổ phiếu thì việc bổ sung vàng có thể giúp giảm rủi ro tổng thể.

Vàng không tạo ra dòng tiền, nhưng lại có vai trò “neo” tâm lý khi thị trường biến động. Với những người hiểu rõ mục tiêu đa dạng hóa, việc mua một lượng nhỏ vàng đầu năm là bước đi có tính chiến lược, không phải cảm tính.

3. Người xác định nắm giữ dài hạn

Vàng không phải kênh lướt sóng trong vài ngày. Nếu mua với kỳ vọng “mua hôm nay, tuần sau bán lời”, bạn có thể thất vọng, đặc biệt khi chênh lệch giá mua - bán trong ngày cao điểm thường khá lớn.

Những người phù hợp mua vàng là người: Không cần dùng số tiền đó trong ngắn hạn/ Sẵn sàng nắm giữ nhiều tháng hoặc nhiều năm/ Chấp nhận biến động giá trong quá trình giữ. Tư duy dài hạn giúp bạn tránh bị cuốn theo biến động ngắn hạn.

Ảnh minh hoạ

4. Người có kỷ luật ngân sách rõ ràng

Một yếu tố quan trọng: số tiền mua vàng đã được tính toán trước, không phải khoản phát sinh vì “thấy ai cũng mua”. Nếu việc mua vàng không làm xáo trộn kế hoạch chi tiêu, không khiến bạn phải vay mượn hoặc cắt giảm những khoản cần thiết, thì đó là quyết định nằm trong kiểm soát.

Ngược lại, nếu phải “co kéo” tài chính chỉ để mua cho kịp ngày, thì có lẽ bạn đang mua vì cảm giác hơn là vì chiến lược.

Vậy ai không nên mua?

Người chưa có quỹ khẩn cấp/ Người đang gánh nợ lãi cao/ Người mua chỉ vì sợ bỏ lỡ/ Người kỳ vọng lợi nhuận nhanh.

Ngày Thần Tài không quyết định thu nhập hay vận tài chính của bạn trong cả năm. Điều quan trọng hơn vẫn là cấu trúc tài chính tổng thể và kỷ luật quản lý tiền. Vàng có thể là một phần của kế hoạch, nhưng không phải là nền tảng thay thế cho một kế hoạch.