Dùng thưởng Tết mua vàng để “xin vía” tài lộc đầu năm

Với nhóm người trẻ mới đi làm, tiền thưởng Tết không chỉ là khoản thu nhập thêm mà còn mang ý nghĩa ghi nhận cho một năm nỗ lực. Việc dùng một phần khoản thưởng này để mua vàng đầu năm được nhìn nhận như một cột mốc khởi đầu: đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy tài chính, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về một năm hanh thông, thuận lợi. Thay vì để khoản tiền "trôi đi" sau vài lần mua sắm, vàng nói chung hay trang sức vàng nói riêng sẽ trở thành lựa chọn giúp giữ lại giá trị theo thời gian.

Kim Mã là món quà tự thưởng "giữ lộc" đầu năm.

Trong nhóm sản phẩm của năm Bính Ngọ, charm vàng 24K Kim Mã sẽ là lựa chọn phù hợp với hội Gen Z, nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ đeo và ý nghĩa phong thủy rõ nét. Lấy cảm hứng từ hình tượng Kim Mã - biểu trưng cho sự bứt phá, hanh thông và "mã đáo thành công", charm vàng 24K Kim Mã sẽ là một món quà tự thưởng vừa thời trang vừa ý nghĩa dịp đầu năm.

Với mức giá vừa phải, dễ tiếp cận, charm vàng 24K Kim Mã phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là người trẻ mới đi làm muốn khởi động năm mới bằng một vật phẩm mang tính cầu may, đồng thời có thể sử dụng hằng ngày như một món trang sức cá nhân.

Trang sức Kim Ngân - Kim Tiền giúp chủ nhân đeo may mắn, tích lộc bền lâu.

Bên cạnh charm Kim Mã, các dòng trang sức vàng 24K Kim Ngân cũng được nhiều khách hàng lựa chọn trong dịp đầu năm. Gắn liền với hình ảnh tài lộc sinh sôi, của cải dồi dào, Kim Ngân không chỉ mang ý nghĩa phong thủy quen thuộc trong văn hóa Á Đông mà còn có tính ứng dụng cao trong đời sống thường nhật.

Các thiết kế trang sức vàng 24K Kim Ngân được chế tác tinh xảo, kiểu dáng gọn nhẹ, dễ kết hợp với nhiều phong cách trang phục. Không quá phô trương nhưng đủ điểm nhấn, những món trang sức này được xem như cách "mang lộc bên mình", vừa làm đẹp, vừa gửi gắm mong cầu về sự ổn định và đủ đầy trong năm mới.

Đồng vàng Kim Mã là lựa chọn an tâm cho khởi đầu năm mới.

Song song với trang sức, đồng vàng Kim Mã vẫn giữ vai trò là lựa chọn quen thuộc của nhiều khách hàng khi dùng lì xì hay thưởng Tết để mua vàng đầu năm. Với ưu điểm dễ tích lũy, thanh khoản tốt và đa dạng trọng lượng, đồng vàng Kim Mã phù hợp với những ai muốn bắt đầu năm mới bằng một quyết định tài chính an toàn, rõ ràng và dễ quản lý.

Đối với người trẻ, đồng vàng không chỉ là tài sản tích lũy mà còn mang ý nghĩa "giữ lộc", tạo nền tảng cho các kế hoạch tài chính dài hạn trong tương lai. Việc mua đồng vàng đầu năm vì thế vừa để tích lộc năm mới, vừa thể hiện tư duy chi tiêu có tính toán.

Sự kết hợp giữa giá trị vật chất và ý nghĩa tinh thần đã khiến vàng và trang sức vàng trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến trong dịp đầu năm. Dùng những khoản tiền nhàn rỗi sau Tết để mua charm Kim Mã, trang sức Kim Ngân - Kim Tiền hay đồng vàng Kim Mã là cách khởi động tích cực cho một năm mới nhiều may mắn và vững vàng hơn về tài chính.

Bên cạnh những sản phẩm trang sức tinh xảo, từ ngày 23 - 28/2/2026, thương hiệu DOJI ưu đãi 10% các sản phẩm trang sức 14K - 18K - 24K, đặc biệt tới 15% khi mua từ 2 sản phẩm. Trong giai đoạn 24 - 26/2 diễn ra Lễ Hội Vàng - Lộc Vinh Khang nhân dịp ngày Thần Tài, khách hàng tham quan mua sắm có cơ hội bốc thăm trúng thưởng các quà tặng giá trị như xe máy điện, đồng vàng Kim Mã, hay đồng hồ hiệu.

