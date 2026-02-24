Sáng 24-2, giá vàng biến động lạ trước ngày vía Thần Tài

Sáng 24-2 (mùng 9 tháng Giêng), Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 181,6 triệu đồng/lượng, bán ra 184,6 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC giao dịch ổn định quanh mua vào 181,1 triệu đồng/lượng, bán ra 184,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi các công ty khác như PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý niêm yết vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC trong bối cảnh nhu cầu mua vàng lấy may ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng tới gần).

Nhiều người không mua được vàng miếng SJC do nguồn cung khan hiếm, đã chuyển sang mua vàng nhẫn trơn hoặc vàng may mắn các loại, đẩy giá vàng 99,99% lên cao.

Giá vàng hôm nay duy trì ở mức cao

Giá vàng trong nước duy trì ở mức cao trong bối cảnh giá thế giới biến động rất mạnh. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới có thời điểm tăng vọt vượt vùng 5.240 USD/ounce, tăng cả trăm USD/ounce so với phiên trước.

Tuy nhiên, mức giá sâu nhất trong phiên giao dịch chỉ còn 5.146 USD/ounce, biên độ dao động trong một phiên lên tới cả trăm USD mỗi ounce. Tới 9 giờ 15 phút ngày 24-2, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay ở mức 5.171 USD/ounce, vẫn tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong bối cảnh thuế quan giữa Mỹ và các nước tăng nhiệt, với động thái mới nhất từ việc áp thuế quan bổ sung cho hàng nhập khẩu trên toàn cầu vào Mỹ; căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran hay dữ liệu kinh tế Mỹ yếu đi… thúc đẩy giá vàng biến động mạnh.

Dự báo mới nhất về giá vàng, bà Jen Bawden, người sáng lập kiêm CEO của Bawden Capital, phân tích nếu xảy ra xung đột rộng hơn ở khu vực Trung Đông, giá vàng có thể tăng trở lại mức 5.500 USD/ounce và giá bạc cũng lên mức cao nhất của tháng trước khoảng 120 USD/ounce.

Vài ngày trước, trong dự báo về giá vàng, ngân hàng UBS (trụ sở tại Thụy Sĩ) cho rằng vàng sẽ nối lại đà tăng, có thể vươn lên mức 6.200 USD/ounce vào giữa năm 2026, nhờ lực mua từ ngân hàng trung ương các nước và nhà đầu tư, tình hình nợ công của Mỹ, xu hướng giảm lãi suất và rủi ro địa chính trị.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164 triệu đồng/lượng.