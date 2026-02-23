Thứ 2 đầu tuần và cũng là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, không khí tại các tiệm vàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn sôi động như thường lệ. Sát ngày vía Thần Tài, nhiều người chọn cách khai xuân ở tiệm vàng, đi xếp hàng từ 5 rưỡi sáng, tuy nhiên, không ít người vẫn phải về tay không hoặc "bỏ cuộc" hôm nay vì không biết khi nào mới đến lượt.

Người mua vàng quá đông, "Thần Tài" thông báo dừng nhận khách xếp hàng chờ giao dịch

Khoảng 9h sáng hôm nay (23/2), lượng khách xếp hàng mua vàng, mua bạc tại Cửa hàng Phú Quý cơ sở 329 Cầu Giấy (Hà Nội) đã tràn xuống lòng đường. Nhiều người đi từ sớm với hy vọng mua vàng khai xuân đã phải ra về vì Cửa hàng thông báo chỉ bán các sản phẩm bạc trong buổi sáng. Còn các sản phẩm vàng tích lũy, phải đến buổi chiều mới "mở cửa giao dịch".

Tình hình tại cửa hàng Phú Quý cơ sở 329 Cầu Giấy (Hà Nội) lúc 9h sáng nay

Dù cửa hàng thông báo chưa phục vụ giao dịch vàng trong buổi sáng, nhiều người thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn nán lại, chuyển sang xếp hàng chờ mua bạc vì "đầu năm không muốn về tay không"

Chị Hoài Linh - Một trong số những người xếp hàng chờ giao dịch chia sẻ: "Trước Tết mình cũng đi xếp hàng mà đông quá không mua được, hôm nay rút kinh nghiệm đi từ 6h kém mà vẫn đông quá. Ở đây còn đỡ (Cửa hàng Phú Quý số 329 Cầu Giấy - PV) chứ Bảo Tín Minh Châu với Bảo Tín Mạnh Hải trên kia thì đông hơn. Mình cũng hỏi mấy người vừa giao dịch xong thì họ bảo mua được luôn chứ không cần giấy hẹn nên mình đang cố chờ tiếp, mong là được việc chứ về tay không thì cũng hơi buồn".

Cùng thời điểm tại Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy (Hà Nội), mặc dù chưa đến 10h sáng nhưng lượng khách đến giao dịch đã quá đông, cửa hàng buộc phải thông báo dừng tiếp nhận khách hàng chờ xếp hàng, lấy số thứ tự.

Dù khách hàng tha thiết mong được vào xếp hàng, ngồi chờ mua vàng nhưng "Thần Tài" ở Bảo Tín Minh Châu cơ sở 139 Cầu Giấy vẫn lắc đầu, thông báo dừng nhận khách hàng mới

Chưa đến 10h sáng, khu vực ngồi chờ mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu cơ sở 139 Cầu Giấy đã đóng cửa, ngừng nhận khách hàng đến xếp hàng

Chị Hải - Một trong số những người đã giao dịch thành công ở Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy, cho biết: "Nhà chị ở huyện Hoài Đức mà vẫn phải cố lên đây để mua, tại chỗ chị chỉ có tiệm vàng nhỏ, họ cũng bán vàng Bảo Tín Minh Châu nhưng chắc phải nhập về bán nên giá bị chênh lên khoảng 2-3 triệu đồng/lượng. Trước Tết nhiều việc quá nên nay mới đi mua được, chị mua vàng nhẫn mà chỉ mua được có 3 chỉ thôi. Định mua hơn mà họ không bán, bảo mỗi khách chỉ được mua 3 chỉ".

Trong khi đó, tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải số 139 Cầu Giấy (Hà Nội) vào lúc 10h30 sáng, số lượng khách xếp hàng chờ mua vàng nhẫn cũng tràn xuống lòng đường. Nhân viên cửa hàng thông báo trong buổi sáng, Bảo Tín Mạnh Hải cơ sở Cầu Giấy chỉ phục vụ giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn trơn, còn sản phẩm vàng 0,1 chỉ sẽ phát số thứ tự vào lúc 15h chiều nay.

Người xếp hàng mua vàng ở Bảo Tín Mạnh Hải số 139 Cầu Giấy (Hà Nội) lúc 10h30 sáng nay (23/2)

Khách hàng ngồi kín vỉa hè và tràn 1 hàng xuống lòng đường

Giá vàng, giá bạc hôm nay

Sáng nay (23/2), Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào, và 184,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra - tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Một số công ty như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC, bán ra lên tới 184,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI bán ra vàng nhẫn ở mức thấp hơn, quanh 184,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, thị trường bạc trong nước chứng kiến đà tăng, mức tăng gần 15 triệu đồng/kg so với trước Tết Nguyên đán. Cụ thể lúc 9h30 sáng nay, giá bạc đã đạt mốc 90 triệu đồng/kg. Đây là mức tăng trưởng cao nhất sau kỳ Tết Nguyên đán khi trước đó, giá bạc có lúc rơi xuống ngưỡng 75 triệu đồng/kg.