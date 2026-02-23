Phát hiện vị khách 34 tuổi liên tục chi hơn 82 triệu đồng mua vàng mà không cần hỏi giá, nhân viên cửa hàng lập tức báo cảnh sát

Theo thông tin từ cơ quan công an quận Tư Minh, TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào ngày 16/9/2024 tại một cửa hàng vàng nằm trong khu vực quản lý của Đồn Công an Liên Tiền. Vào thời điểm này, một người đàn ông mang theo lịch sử chuyển khoản đến cửa hàng và thông báo rằng đã chuyển hơn 9.000 NDT (khoảng 34 triệu đồng) vào tài khoản của tiệm để mua 15 gram vàng.

Mặc dù ban đầu nhân viên cửa hàng cảm thấy có phần nghi ngờ, song sau khi kiểm tra thông tin chuyển khoản và xác nhận không có sai sót, giao dịch vẫn được tiến hành theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, người đàn ông này tiếp tục quay lại cửa hàng và đề nghị mua thêm 20 gram vàng. Vừa nói, anh ta vừa đưa ra ảnh chụp màn hình đã chuyển hơn 13.000 NDT (hơn 48 triệu đồng) cho nhân viên.

Trong quá trình lựa chọn sản phẩm, nhân viên cửa hàng nhận thấy người này hoàn toàn không quan tâm đến mẫu mã, thiết kế hay giá trị thẩm mỹ của trang sức, mà chỉ chú trọng đến trọng lượng vàng cần mua. Đáng chú ý, khi thực hiện thanh toán, người này xuất trình một tài khoản ngân hàng không đứng tên mình. Khi được hỏi về thông tin chủ tài khoản, người đàn ông tỏ ra lúng túng và không thể cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào.

Những dấu hiệu bất thường liên tiếp khiến nhân viên cửa hàng nhớ lại nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo mà công an địa phương từng phổ biến trước đó. Nghi ngờ đây có thể là hành vi liên quan đến hoạt động rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo, nhân viên đã lập tức liên hệ với cảnh sát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát Đồn Công an Liên Tiền nhanh chóng liên hệ với nhân viên cửa hàng, hướng dẫn giữ chân đối tượng tại chỗ, đồng thời cử lực lượng đến hiện trường để xác minh. Tại đây, nghi phạm họ Viên (34 tuổi, quê Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên) đã bị khống chế. Thời điểm bị bắt giữ, trên người đối tượng vẫn mang theo 27 gram trang sức vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Trước câu hỏi của lực lượng chức năng về mục đích mua số lượng lớn vàng trong thời gian ngắn, Viên khai rằng bản thân không rõ mục đích sử dụng mà chỉ làm theo chỉ đạo, sau khi mua sẽ giao lại số vàng này cho đồng bọn đang chờ ở khu vực đối diện cửa hàng. Từ lời khai ban đầu, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến khu vực cầu vượt gần đó và bắt giữ thêm 2 nghi phạm khác là Quách Mỗ Kiệt (36 tuổi) và Quách Mỗ Tăng (32 tuổi), cùng quê tại TP Tam Minh , tỉnh Phúc Kiến.

Quá trình điều tra cho thấy, cả 3 đối tượng đã nhận chỉ đạo từ một tổ chức lừa đảo. Sau khi nạn nhân chuyển tiền bị chiếm đoạt vào tài khoản của cửa hàng vàng, nhóm này sẽ đến nhận vàng rồi gửi chuyển phát nhanh cho tổ chức đứng sau nhằm hoàn tất quá trình “hợp thức hóa” dòng tiền. Đổi lại, các đối tượng sẽ nhận được khoản hoa hồng tương ứng cho mỗi giao dịch thành công.

Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định 3 nghi phạm đã nhiều lần thực hiện hành vi tương tự tại các cửa hàng vàng khác nhau trên địa bàn TP Hạ Môn , với tổng khối lượng vàng được mua lên tới gần 100 gram. Đáng chú ý, tài khoản kinh doanh của một cửa hàng vàng trong số đó đã bị phong tỏa do liên quan đến dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh bình thường.

Sau đó, cả 3 nghi phạm đã bị giam giữ hình sự theo quy định pháp luật Trung Quốc để điều tra thêm và xử lý theo quy định.

(Theo Ifeng )