Đầu tư vàng 5 năm, tôi lãi lớn gần 5,6 tỷ đồng, nhưng đây là 5 lưu ý để hạn chế sai lầm

Giá vàng tăng mạnh giúp không ít nhà đầu tư cá nhân “phình” tài sản, nhưng khi thị trường đang ở vùng cao kỷ lục, điều quan trọng nhất là giữ lí trí thay vì lao theo cảm xúc. Nếu mua đuổi trong lúc hưng phấn, nhà đầu tư rất dễ trở thành người “nắm giữ lỗ” khi giá đảo chiều.

Người bình thường cũng có thể lãi lớn nhờ vàng

Xuân Di (sinh năm 1993) bắt đầu mua vàng tích trữ từ nửa đầu năm 2020, ở vùng giá khoảng 46 triệu đồng/lượng và có thời điểm đạt lợi nhuận khoảng 10% chỉ sau 2 tháng. Đến giai đoạn vàng tăng mạnh năm 2025, tổng vốn đầu tư của anh được cho là đã vượt 7,5 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 5,6 tỷ đồng, tương đương tỷ suất gần 50%.

Trương Nga Lâm sinh năm 1997 lại có 1 cách tích lũy khác. Cô khởi đầu từ một món trang sức nhỏ mua bằng tiền mừng tuổi thời sinh viên, rồi dần tích lũy thêm nhiều sản phẩm vàng theo thời gian. Tính đến tháng 2/2025, tổng giá trị vàng cô đã mua là 2,3 tỷ đồng, đem lại lợi nhuận ròng ước tính hơn 600 triệu đồng.

Trương Nga Lâm cho rằng vàng hấp dẫn nhờ tính chất trú ẩn và tiềm năng tăng giá dài hạn, thậm chí “vượt” một số sản phẩm quản lý tài sản ngân hàng hoặc quỹ cổ phiếu ở một số giai đoạn.

Rủi ro ít người tính đủ: vàng giả và chi phí thoát hàng

Dù xu hướng tăng đang hỗ trợ tâm lý thị trường, các dự báo thận trọng vẫn được đưa ra. Nhiều chuyên gia từng nêu khả năng giá vàng có thể quay về vùng 2.500–2.700 USD/ounce trong nửa cuối năm 2026, hàm ý dư địa điều chỉnh đáng kể nếu giá đang neo cao. Trong bối cảnh đó, việc “đuổi theo” giá tăng thường khiến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trở nên bất lợi, đặc biệt với nhà đầu tư kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn.

Các chuyên gia cũng nhắc rằng đầu tư vàng không phải lúc nào cũng “chắc thắng”, nhà đầu tư cần cảnh giác vàng giả và các chiêu trò lừa đảo, nhất là khi mua qua kênh trực tuyến. Ngoài ra, chi phí mua bán thường bị xem nhẹ: với vàng thỏi đầu tư, người mua có thể gặp các khoản phí xử lý khi bán lại, và một số nơi ưu tiên/giới hạn việc mua lại theo thương hiệu.

Với trang sức vàng, do chi phí chế tác cao, giá mua lại thường thấp hơn giá vàng nguyên liệu. Điều này khiến mua trang sức với mục tiêu đầu tư ngắn hạn dễ “lỗ kỹ thuật” ngay cả khi giá vàng thế giới không giảm quá mạnh.

5 khuyến nghị trong giai đoạn giá vàng tăng vọt

Nếu lựa chọn đầu tư vàng, bạn cần lưu ý rõ: Vàng không sinh lãi, lợi nhuận của nó chủ yếu phụ thuộc vào biến động giá. Trong bối cảnh lợi suất tài sản nói chung đang giảm hiện nay, vàng thực sự có sức hấp dẫn nhất định. Trước biến động mạnh, một số gợi ý mang tính thực hành được đưa ra để nhà đầu tư hạn chế sai lầm “mua đuổi”:

- Giữ tỷ lệ phân bổ vàng không quá 15% tổng tài sản để hưởng lợi tính phòng thủ nhưng tránh rủi ro tập trung.

- Nếu đã nắm giữ với mục tiêu phòng ngừa rủi ro tài sản, có thể tiếp tục theo kế hoạch; nếu mục tiêu là lợi nhuận ngắn hạn, cần thận trọng với rủi ro điều chỉnh.

- Ưu tiên chiến lược xây dựng vị thế theo từng đợt khi giá giảm, tránh dồn toàn bộ vốn vào một thời điểm.

- Đặt sẵn tỷ lệ phân bổ mục tiêu và kỷ luật giải ngân theo nhịp điều chỉnh để giảm rủi ro “bắt đỉnh”.

- Tính đủ chi phí mua–bán và đầu ra (phí xử lý, điều kiện mua lại, chênh lệch giá), đồng thời ưu tiên kênh/đơn vị có tiêu chuẩn kiểm định rõ ràng.