Gửi tiết kiệm khai xuân ở BIDV, Agribank, VietinBank hay Vietcombank, MB để được nhiều lì xì, lãi cao nhất?

Với tâm lý gửi tiết kiệm đầu năm lấy may và tối ưu hóa khoản tiền nhàn rỗi sau dịp Tết, nhóm "Big 5" ngân hàng có thị phần tiền gửi lớn nhất Việt Nam đang tung ra những quân bài lãi suất và chương trình lì xì riêng biệt.

Ghi nhận trong ngày 23/02/2026 (tức mùng 7 tháng Giêng), không khí tại các chi nhánh ngân hàng trở nên nhộn nhịp. Dòng người đổ về các quầy giao dịch để mở sổ tiết kiệm tăng đột biến, phần lớn là để gửi số tiền lì xì hoặc lợi nhuận kinh doanh tích lũy trước đó. Đáp lại nhu cầu này, mỗi ngân hàng đều có những cơ chế huy động vốn khác nhau, từ đẩy mạnh lãi suất thực tế đến các giải thưởng hiện vật.

BIDV

Tại BIDV, chương trình "Tiết kiệm khai xuân, rước Mã tiền tỷ" đang là tâm điểm chú ý. Ngân hàng này triển khai giải đặc biệt là một chiếc ô tô Mercedes C200 trị giá 1,59 tỷ đồng cùng 2.025 giải "Mã lộc" tiền mặt trị giá 666.666 đồng mỗi giải. Chương trình áp dụng cho khách hàng gửi từ 100 triệu đồng tại quầy hoặc gửi online thông qua ứng dụng từ nay đến hết 31/3/2026.

Về lãi suất, BIDV duy trì biểu lãi suất tại quầy dao động từ 0,1% đến 5,3%/năm. Các kỳ hạn ngắn 1-2 tháng neo ở mức 2,1%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng đạt 5,2%/năm và cao nhất là 5,3%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. Tuy nhiên, khách hàng gửi online sẽ nhận được ưu đãi lãi suất tốt hơn rõ rệt: kỳ hạn 1-2 tháng là 3,0%/năm; 6-11 tháng đạt 4,5%/năm và từ 13 tháng trở lên đạt mức trần 5,3%/năm. Ngoài ra, việc gửi online còn giúp khách hàng được nhân đôi số mã dự thưởng so với gửi tại quầy.

Agribank

Agribank triển khai chương trình gửi tiết kiệm đầu xuân với tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 10 giải Đại Phát (mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá hơn 88 triệu đồng), 20 giải Phát Tài (hơn 38 triệu đồng/giải) và hàng nghìn giải Tài Lộc, May Mắn khác. Khách hàng gửi càng nhiều tiền thì cơ hội trúng giải thông qua hình thức quay số càng cao.

Về lãi suất, Agribank duy trì mức 0,2%/năm cho tiền gửi không kỳ hạn. Nhóm kỳ hạn 1-2 tháng được niêm yết 2,4%/năm; 3-5 tháng là 2,7%/năm và 6-11 tháng áp dụng chung mức 3,8%/năm. Ở các kỳ hạn dài từ 12 đến 18 tháng, lãi suất neo ở mức 5,2%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại nhà băng này trong tháng 2/2026 là 5,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng.

VietinBank

VietinBank thu hút dòng tiền nhàn rỗi bằng chương trình "Đón xuân như ý - Giữ trọn lộc may" kéo dài từ 01/01 đến 31/03/2026. Chỉ với số tiền gửi từ 1 triệu đồng trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, khách hàng nhận được mã dự thưởng để tham gia quay số với giải đặc biệt là ô tô điện VinFast VF5. Các giải thưởng khác bao gồm sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 5 triệu đồng và tiền chuyển khoản trực tiếp.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy của VietinBank dao động từ 2,1% đến 5,3%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng là 2,1%/năm; 3 tháng là 2,4%/năm và nhóm 6-11 tháng ở mức 3,5%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên, lãi suất áp dụng là 5,2%/năm; riêng kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng đạt mức cao nhất hệ thống của ngân hàng này là 5,3%/năm.

Vietcombank

Vietcombank thực hiện chương trình "Lì xì khai xuân" tặng quà trực tiếp. Duy nhất trong ngày 23/02/2026 (mùng 7 Tết), 10.000 khách hàng đầu tiên đến giao dịch tại quầy (gửi tiết kiệm, mở thẻ, vay vốn...) sẽ nhận ngay lì xì trị giá 100.000 đồng chuyển vào tài khoản VCB Digibank.

Mức lãi suất cao nhất tại Vietcombank hiện đạt 5,3%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn dài từ 24 đến 60 tháng cho cả hình thức gửi tại quầy và online. Với gửi tại quầy, kỳ hạn 1-2 tháng nhận lãi 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm và kỳ hạn 6-9 tháng là 3,5%/năm. Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất niêm yết là 5,2%/năm. Mức lãi suất không kỳ hạn tại đây thấp nhất trong nhóm, ở mức 0,1%/năm.

MB

Ngân hàng MB đang sở hữu biểu lãi suất huy động cạnh tranh nhất trong nhóm 5 ngân hàng lớn. Với chương trình "Xuân gắn kết – Lộc vẹn toàn", MB không chỉ tặng lì xì tại quầy cho khách hàng đáp ứng điều kiện (tổng tài sản từ 200 triệu đồng và dùng 2 sản phẩm trở lên) mà còn áp dụng lãi suất rất cao ở các kỳ hạn dài.

Cụ thể, với sản phẩm tiền gửi số cho khách hàng cá nhân thông thường, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt mức 5,7%/năm và kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đạt 6,3%/năm. Đặc biệt, đối với phân khúc khách hàng ưu tiên (Priority) hoặc khách hàng Private, lãi suất kỳ hạn 12 tháng có thể lên tới 5,9% - 6,0%/năm. Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được tại MB là 6,4% - 6,5%/năm dành cho khách hàng ưu tiên gửi kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên với số tiền trên 1 tỷ đồng.