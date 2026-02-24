MBS tung tính năng Lì xì “cực chất”: "Hệ tư tưởng" mới giúp Gen Z mở vận đầu năm, “nuôi lộc lớn”

Trong tâm thức người Việt, Tết là dịp để khởi động lại mọi thứ, từ việc dọn dẹp nhà cửa, F5 lại bản thân cho đến những phong bao lì xì đỏ thắm mang theo lời chúc may mắn. Với Gen Z – thế hệ luôn biết cách làm mới truyền thống, câu chuyện lì xì năm nay không chỉ dừng lại ở những tờ tiền mặt quen thuộc. Thay vì đau đầu cân nhắc mệnh giá hay lo lắng tiền lì xì sẽ "bay màu" vào trà sữa, quần áo, giới trẻ đang rỉ tai nhau một hình thức mừng tuổi cực "nghệ": "Lì xì đầu xuân" bằng cơ hội sơ hữu Cổ phiếu.

Ngày nay, khi các chủ đề về tài chính cá nhân, đầu tư đang chiếm sóng trên mạng xã hội, việc tặng nhau một tài sản có khả năng sinh lời như cổ phiếu được xem là cách flex sự tinh tế và tầm nhìn của người tặng. Không chỉ là vật chất, đây còn là cách Gen Z "manifest" một năm mới thịnh vượng, phát triển. Bắt nhịp xu hướng đó, tính năng "Lì xì Đầu xuân" trên App chứng khoán MBS đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ giao diện trẻ trung và thao tác mượt mà. Thay vì trao tiền mặt rồi tiêu hết, nay người dùng MBS có thể gửi tặng người thân, bạn bè cơ hội sở hữu các mã cổ phiếu quốc dân hoặc các mã tiềm năng trong nhóm VN100+. Đây chính là cách hiện thực hóa thông điệp: Lì xì không chỉ là tiền, mà là tài sản sinh lời theo thời gian. Được biết, MBS chính là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp giải pháp này ngay trên ứng dụng.

Ngay trong ngày đầu xuân, gần 15.000 cán bộ nhân viên MB Group vừa bất ngờ được "ting ting" lì xì bằng cơ hội nhận cổ phiếu – món quà đầu năm mang thông điệp đồng hành và chia sẻ thành quả tăng trưởng dài hạn.

Là một Gen Z mới đi làm, Trung Hiếu (24 tuổi, Designer) chia sẻ, mọi năm cứ đến Tết là lại "áp lực ngang" vì không biết lì xì bạn bè bao nhiêu cho vừa: "Lì xì ít thì ngại, nhiều thì cháy túi, mà đưa tiền mặt xong anh em cũng tiêu vèo cái là hết. Năm nay mình quyết định chuyển sang lì xì bạn bè cơ hội sở hữu cổ phiếu qua App MBS. Vừa lạ, vừa sang, lại còn tranh thủ ‘tập tành’ những bài học vỡ lòng về đầu tư. Cảm giác tặng một 'hạt giống' tài chính để nó lớn lên cùng người nhận ý nghĩa hơn nhiều", Hiếu hào hứng cho biết.

Cũng chung quan điểm, Thanh Thảo (26 tuổi, Marketing Executive) lại chọn "Lì xì đầu xuân" như một cách xin "vía" đầu tư cho hội bạn thân. Cô nàng cho biết: "Nhóm mình toàn đứa hứa hẹn năm nay sẽ cùng đầu tư mà chưa ai chịu mở tài khoản. Nhân dịp Tết, mình lì xì mỗi đứa một ít cổ phiếu lấy lộc, vừa tạo thói quen đầu tư, vừa để bạn bè xôm tụ bàn luận kiến thức tài chính.".

Điểm cộng lớn nhất khiến hình thức này ghi điểm với giới trẻ chính là sự kết hợp giữa yếu tố may mắn truyền thống và tư duy hiện đại. Một phong bao lì xì công nghệ không chỉ giải quyết bài toán ngại ngùng về mệnh giá mà còn mở ra cơ hội để người nhận bắt đầu hành trình tích lũy tài sản. Đặc biệt, với những ai đang muốn dấn thân vào con đường chứng khoán nhưng còn chần chừ, thì món quà này chính là cú hích "nhập môn" cực kỳ tâm lý. Với sự đồng hành của MBS, lì xì giờ đây không chỉ là niềm vui ngắn hạn mà còn là lời chúc cho một tương lai tài chính vững vàng, đúng chất "Trao lộc đầu tư - Mở vận cả năm".

Bên cạnh đó, để "tiếp sức" cho các chứng sĩ khai xuân đắc lộc, MBS còn tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi "kịch trần" chào đón năm mới 2026. Nổi bật nhất phải kể đến chương trình "Nhận cổ phiếu ngay - Chơi chứng cực hay", tặng ngay các mã cổ phiếu quốc dân vào tài khoản cho khách hàng mở mới hoặc khách hàng đã mở nhưng chưa giao dịch. Đây được xem là món quà lộc phát thiết thực, giúp nhà đầu tư sở hữu tài sản ngay từ vạch xuất phát.

Song song đó, MBS áp dụng gói ưu đãi lãi suất margin chỉ từ 6.99%/năm – mức cạnh tranh hàng đầu thị trường hiện nay. Với các tân binh lần đầu sử dụng đòn bẩy tài chính, MBS còn "chơi lớn" với chương trình Margin Shock: Hoàn tiền lãi vay margin lên đến 1 triệu đồng, giúp nhà đầu tư tự tin "đi lệnh", tối ưu lợi nhuận mà không lo về phí. Ngoài ra, chỉ cần phát sinh giao dịch từ 5 triệu đồng, khách hàng còn được nhận thêm 100.000 đồng vào tài khoản.

Còn chần chừ gì mà không mở ngay tài khoản MBS, để vừa trải nghiệm "lì xì cổ 4.0" chất lừ, vừa tận hưởng "bữa tiệc" ưu đãi ngập tràn đầu xuân.

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) được thành lập từ năm 2000, là thành viên của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Năm 2025, công ty có kết quả kinh doanh bứt phá vượt trội khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.415 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2024 và gần gấp đôi năm 2023, lần đầu tiên đưa doanh nghiệp gia nhập "Câu lạc bộ lợi nhuận nghìn tỷ". MBS thuộc nhóm công ty chứng khoán có thị phần TOP đầu thị trường, đạt 03 giải thưởng Sao Khuê 2025 trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) và được Forbes vinh danh Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam. Vừa qua, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của MBS lên 10.000 tỷ đồng vào đầu 2026.