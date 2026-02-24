Giá vàng hôm nay 23/2: Tăng hơn 120 USD/ounce, cao nhất 3 tuần qua

Giá vàng tăng cao nhất 3 tuần qua khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị và hỗn loạn ở Trung Đông nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công vào Iran.

Các nhà phân tích tại ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) dự đoán rủi ro địa chính trị sẽ vẫn ở mức cao. Nhìn chung, sự bất ổn địa chính trị khó có thể giảm bớt do cách tiếp cận của ông Trump đối với các vấn đề đối ngoại. Mặc dù các sự kiện địa chính trị thường không có tác động lâu dài đến thị trường toàn cầu nhưng chúng có thể gây ra những biến động tạm thời, hỗ trợ nhu cầu đối với các công cụ phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư như vàng.

Ngoài ra, chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tăng cao. (Ảnh: Kitco).

Lúc 6h ngày 23/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181,6 triệu đồng/lượng (mua) - 184,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 5,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 181,5 triệu đồng/lượng (mua) và 184,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 5,9 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.227 USD/ounce, tăng 122 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát mới nhất tại Phố Wall cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế. Phần lớn chuyên gia nhận định, giá vàng có khả năng thử thách và duy trì trên vùng 5.100 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục nghiêng về kịch bản tăng giá tuần thứ ba liên tiếp.

Với mặt bằng giá hiện tại quanh 5.000 USD/ounce, mức tăng này tương đương vùng 5.500 –5.800 USD/ounce trong vòng hai tuần kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tuy nhiên, ông Dahdah cũng lưu ý rằng cú tăng mạnh này nhiều khả năng sẽ diễn ra rất nhanh trong giai đoạn đầu, sau đó giá có thể hạ nhiệt khi thị trường đánh giá rõ hơn tác động kinh tế và địa chính trị.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng phản ứng tương đối yếu của vàng thời điểm này cho thấy thị trường vẫn nghi ngờ liệu động thái quân sự của Mỹ có phải chỉ nhằm gây áp lực đàm phán hay không.

Ông Thomas Winmill, nhà quản lý danh mục tại Midas Funds, dự báo vàng có thể kết thúc năm 2026 trên 6.000 USD/ounce, nhờ lực mua của ngân hàng trung ương nước ngoài và chính sách làm suy yếu đồng USD.