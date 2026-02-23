Cầm tiền lì xì của con, nhiều mẹ băn khoăn: Đi mua vàng luôn "cho nóng" hay đợi qua ngày Thần Tài?

Quay trở lại nhịp sống thường ngày sau kỳ nghỉ dài nhất năm, bên cạnh chuyện công việc hay những chuyến du xuân, một trong những việc không ít mẹ đang băn khoăn nhất lúc này chính là: Có nên cầm tiền lì xì của con đi mua vàng luôn cho “nóng” không?

Sự lấn cấn này cũng là điều dễ hiểu, một phần vì sát ngày vía Thần Tài, tiệm vàng vốn đã đông giờ lại càng đông hơn, không phải ai cũng có thời gian đi xếp hàng mua vàng từ sớm; một phần vì giá vàng cũng đang khá cao - dao động quanh mốc 18,5 triệu đồng/chỉ. Thế nên dù đã chốt sẽ dùng tiền lì xì của con để mua vàng, nhiều mẹ vẫn chần chừ chưa “chốt” được thời điểm.

Bài đăng của một bà mẹ hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm, thảo luận (Ảnh chụp màn hình)

Một bài đăng khác cùng chủ đề cũng nhận được nhiều chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, phương án mà nhiều mẹ đưa ra nhất chính là: Mua vàng, hoặc gửi tiết kiệm.

Một mẹ bình luận: “Mình vẫn nhớ năm ngoái tết xong đến ngày Thần Tài, cầm tiền lì xì của con đi mua được chẵn 1 chỉ vàng xong vẫn còn dư gần 500 ngàn. Năm ngoái 1 chỉ vàng chưa đến 10 triệu, giờ hơn 18 triệu rồi nên cũng đang không biết có nên cố đi mua nửa chỉ năm nay không. Tại cũng chưa chắc đi mà có vàng 0,5 chỉ mà mua cơ ấy”.

Một mẹ khác cùng quan điểm: “Các năm trước mình đều dùng lì xì của con mua vàng, mà năm nay thấy giá vàng cao quá nên chắc gửi tiết kiệm thôi, cũng chẳng có thời gian đi mua nữa”.

Một mẹ lại cho hay: “Nhà em mua từ mùng 4 rồi, chứ đợi đến giờ thì đông lắm. Năm nào cũng mùng 4 hoặc mùng 5 là vợ chồng em đèo con đi mua vàng, cho có không khí chứ chẳng đợi đến mùng 10”.

Một mẹ lại bày tỏ: “Xác định cầm lì xì của con mua vàng thì lựa thời gian nào mình rảnh thì mình đi mua, không cần quan trọng ngày Thần Tài làm gì vì chắc chắn đúng ngày là sẽ rất đông”.

2 điều bố mẹ cần lưu ý với khoản tiền lì xì của con

Với những gia đình có con nhỏ, việc sử dụng tiền lì xì của con ra sao luôn là một bài toán không đơn giản - nhất là khi con đã đến tuổi biết đòi mua thứ mình thích hoặc biết “tiêu vặt”. Thế nên, bố mẹ cũng không nên thu hết tiền lì xì của con.

Thay vào đó, hãy coi đây là cơ hội để dạy con và định hướng cho con tư duy về tiền.

Chia sẻ về chủ đề này, Chuyên gia Tư vấn tài chính cá nhân Nguyễn Kim Liên cho rằng: Mỗi gia đình có 1 cách sử dụng tiền lì xì khác nhau, kông có quyết định nào là đúng hoặc sai vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu, mục đích của từng nhà. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh 1 lưu ý quan trọng: Khi sử dụng khoản tiền này, bố mẹ cần chia sẻ rõ ràng với con để đạt được sự đồng thuận.

Để làm được như vậy, đây là 2 nguyên tắc mà bố mẹ cần lưu tâm.

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên

Nguyên tắc 1: Tôn trọng ý kiến của con

Bố mẹ là những người trưởng thành, nên tư duy, suy nghĩ hay các quyết định tài chính chắc chắn sẽ khác con trẻ. Bởi vậy nên lựa chọn của bố mẹ chưa chắc đã là lựa chọn của con.

Nhiều khi phụ huynh tự cho mình quyền định đoạt khoản tiền lì xì, vô hình trung tạo ra ấn tượng không tốt về tiền lì xì đối với con. Nhưng ngược lại, nếu bố mẹ để con tự ý sử dụng khoản tiền lớn mà không có sự hướng dẫn, cũng dễ dẫn đến thói quen hoang phí, không coi trọng tiền bạc.

Cách tốt nhất là hãy hỏi con xem con muốn sử dụng khoản tiền lì xì này thế nào, rồi từ đó, bố mẹ định hướng, phân tích dựa trên mong muốn của con để tìm ra phương án tốt nhất.

Nguyên tắc 2: Hãy để con cùng tính toán các khoản đầu tư từ “nguồn vốn lì xì”

Một sai lầm mà phụ huynh thường hay mắc phải là suy nghĩ “trẻ con thì biết gì”. Họ không cho con quyền quyết định đến tiền bạc vì sợ dẫn đến tiêu xài phung phí hoặc làm mất tiền. Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyễn Kim Liên, bố mẹ không nên đặt nặng việc phải sinh lời khi lắng nghe mong muốn dùng tiền lì xì của con.

“Bố mẹ hãy xem khoản tiền lì xì này như một khoản “học phí”. Mỗi lần bạn và con đưa ra quyết định đều là một lần con được học hỏi về tiền theo cách trực quan nhất.

Chẳng hạn như con muốn tiêu hết tiền lì xì, hãy để con “tận hưởng” hậu quả của một lần phung phí tiền bạc, cảm giác sung sướng trong ngắn hạn rồi sau đó là tiếc nuối, hối hận khi lại có nhu cầu mua sắm mà không còn tiền nữa. Con cũng cần và cũng nên trải qua tình cảnh hết tiền vì phung phí, rồi con mới hiểu được giá trị của đồng tiền và nhận thức được sai lầm của mình vì đã không nghe bố mẹ.

Tiếp theo, bố mẹ nên cho con trực tiếp tham gia vào quá trình sử dụng những phong bao đỏ này. Bố mẹ có thể cùng con đi mua vàng, mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng và để con tự cất giữ sổ. Hãy cho con theo dõi tài khoản đầu tư để thấy số tiền tăng hay giảm theo biến động của thị trường.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để bạn giải thích cho con những thuật ngữ về tiền bạc tưởng như khô khan như “lãi suất”, “giá mua”, “giá bán”, “vốn”, “lợi nhuận”,… Ban đầu, con có thể không hiểu hết về thuật ngữ nhưng nếu bố mẹ kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại và áp dụng vào tình huống thực tế thì sau cùng, con sẽ hiểu ra. Đây là nền tảng giúp con biết cách quản lý tài chính cá nhân tốt sau này” - Chuyên gia Nguyễn Kim Liên phân tích.