Một ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Quang Hưng, Theo An ninh tiền tệ 20:00 23/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

LPBank mới đây đã đồng loạt tăng mạnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, đưa mức lãi suất tiền gửi online cao nhất lên 7,2%/năm.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn.

Đối với hình thức gửi tiền online, lãi suất tiết kiệm 1–2 tháng đã tăng lên 4,7%/năm, cao hơn khoảng 0,2 điểm % so với trước đó, trong khi các kỳ hạn 3–5 tháng tiếp tục được duy trì ổn định quanh mức 4,75%/năm và chưa có sự thay đổi đáng kể.

Tại các kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất huy động đã được nâng mạnh lên 6,8%/năm, tương đương mức tăng khoảng 0,6 điểm % so với trước đó. Với kỳ hạn 12–13 tháng, lãi suất cũng được điều chỉnh từ vùng 6,3%/năm lên 7,0%/năm, đánh dấu mức tăng khoảng 0,7 điểm %.

Ở nhóm kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi trực tuyến 15–18 tháng đã tăng lên 7,1%/năm, cao hơn khoảng 0,8 điểm % so với trước đó. Đà tăng tiếp tục lan sang các kỳ hạn dài nhất khi lãi suất 24–60 tháng được LPBank nâng lên mức 7,2%/năm, tăng khoảng 0,9 điểm % – cũng là mức tăng mạnh nhất trong đợt điều chỉnh lần này.

Một ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm- Ảnh 1.

Không chỉ kênh online, lãi suất tại quầy cũng ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt theo từng nhóm kỳ hạn. Nhóm 6–11 tháng đã tăng lên 6,3%/năm so với vùng dưới 6%/năm trước đó; kỳ hạn 12–18 tháng được nâng lên khoảng 6,5–6,6%/năm; trong khi các kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên hiện đạt 6,7%/năm, cao hơn đáng kể so với mức 5,8%/năm ghi nhận trước đó.

Một ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm- Ảnh 2.

Sau Tết, gửi tiết kiệm ở đâu hưởng lãi suất 9%/năm?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày