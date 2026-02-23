Bỏ việc hành chính, mẹ bỉm tự khởi nghiệp từ khoản tiết kiệm 400 triệu đồng, nay thu về 2,3 tỷ/tháng

Julia Holden hiểu rất rõ cảm giác vật lộn khi cố dỗ con ngủ.

Tháng 2/2024, cô và chồng nhận thấy cậu con trai sơ sinh Maxime ngủ nhanh hơn khi được nhẹ nhàng che mắt bằng một chiếc khăn nhỏ, vậy nên lập tức tìm kiếm một sản phẩm miếng che mắt êm ái, cố định được trên gương mặt nếu bé cử động. Tuy nhiên, Holden không tìm thấy lựa chọn nào ưng ý.

Từng mơ ước khởi nghiệp từ khi còn trẻ, người phụ nữ này gần như ngay lập tức nghĩ đến việc tự tạo ra sản phẩm bịt mắt trẻ em và giao bán. Holden thiết kế một chiếc mũ em bé có gắn sẵn phần che mắt, đặt tên cho dự án của mình là Sleepy Hat. Trong vòng một năm tiếp theo, cô đã rót gần 16.000 USD (hơn 400 triệu đồng) tiền tiết kiệm cá nhân để tự gây dựng doanh nghiệp này.

Từ tháng 6/2025, Sleepy Hat bắt đầu tạo ra doanh thu hàng tháng ở mức năm chữ số, trong đó riêng tháng 12 đạt hơn 90.000 USD (2,3 tỷ đồng) và tháng 1 vượt 69.000 USD, theo tài liệu CNBC Make It xem xét. Công ty hiện có lãi, Holden cho biết. Cô khởi động dự án khi vẫn làm toàn thời gian vị trí quản lý quan hệ cấp cao cho một công ty quảng cáo, đồng thời chăm sóc con nhỏ.

Cô tranh thủ từng khoảng 20 phút giữa các cữ cho con bú tại nhà ở Lawrence Township, New Jersey để phát triển Sleepy Hat. “Tôi không có vốn bên ngoài, không có đội ngũ, cũng không có ai trông con giúp ngoài sự giúp đỡ của gia đình,” Holden, 34 tuổi, chia sẻ.

Tháng 10, cô nghỉ việc, vị trí mang lại mức lương 95.000 USD/năm, để tập trung toàn thời gian cho Sleepy Hat. Phần lớn lợi nhuận được tái đầu tư vào doanh nghiệp, bao gồm trả lương cho hai cộng tác viên bán thời gian phụ trách quản lý tồn kho và quảng cáo trên Google, Amazon. Gần đây cô cũng có thêm một cố vấn, người được chia một phần nhỏ cổ phần.

Năm 2025, Holden chỉ trả cho bản thân 2.500 USD từ công ty, sống dựa vào khoản tiết kiệm còn lại và thu nhập của chồng - phó giám đốc tại Đại học Princeton. Cô làm việc 30 đến 60 giờ mỗi tuần, kể cả cuối tuần.

Việc vừa làm chủ doanh nghiệp vừa nuôi con 2 tuổi không hề nhẹ nhàng. Tuy nhiên, do tự sắp xếp thời gian, cô có thể dành nhiều thời gian ban ngày cho gia đình hơn so với công việc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều trước đây. “Tôi vẫn căng thẳng, nhưng vì một lý do ý nghĩa hơn. Nó quan trọng hơn và thỏa mãn hơn nhiều,” cô nói.

Khi quyết định ra mắt Sleepy Hat, Holden chưa có dữ liệu thị trường rõ ràng. Cô chỉ chia sẻ ý tưởng với những bà mẹ quen biết và nhận được phản hồi rằng đó là “ý tưởng thiên tài”.

Dự định ban đầu là chi khoảng 10.000 USD để khởi nghiệp, nhưng chi phí nhanh chóng vượt kế hoạch vì phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm, tạo mẫu, sản xuất thử, mua tên miền, đăng ký thương hiệu và xây dựng website.

Không có nền tảng thiết kế, mẫu mũ đầu tiên cô và mẹ cùng làm bị sai kích cỡ hoàn toàn. Một người bạn doanh nhân giới thiệu cô đến một nhà máy tại Trung Quốc. Tuy nhiên, bản “tech pack” - tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sản xuất - ban đầu không đủ chi tiết, khiến cô thiệt hại khoảng 1.500 USD do sản phẩm lỗi.

Sau khi hoàn thiện thiết kế và đặt 1.500 chiếc, Holden chi tiền thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để xây dựng hình ảnh website. Trang web ra mắt tháng 9/2024 nhưng doanh số còn khiêm tốn cho đến tháng 12, khi cô đăng sản phẩm lên nền tảng trực tuyến Grommet.

Cả năm đó, Sleepy Hat chỉ đạt doanh thu chưa đến 2.000 USD. “Đơn hàng đầu tiên từ một người hoàn toàn xa lạ đã thay đổi cuộc đời tôi,” Holden nói. “Tôi vừa phấn khích vừa lo sợ khi chuẩn bị gửi sản phẩm đi.”

Tháng 8/2025, cô tham gia Amazon với tư cách người bán bên thứ ba. Cùng thời điểm đó, các video trên TikTok của Sleepy Hat bắt đầu thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều bà mẹ chia sẻ trong phần bình luận về những em bé không chịu ngủ khi ra ngoài, nói rằng họ cần chiếc mũ này cho con mình.

Hiện phần lớn doanh số đến từ quảng cáo trả phí trực tuyến. Holden đang phát triển thêm mẫu mã, chất liệu mới, cải thiện chiến lược mạng xã hội và nâng cấp bao bì.

“Mục tiêu của tôi là tăng lương cho bản thân theo từng quý trong năm nay,” cô nói. “Tôi hy vọng năm sau có thể vượt mức thu nhập cũ, tức là trên 100.000 USD.”

Trước đây, cô từng thử khởi nghiệp với một thương hiệu áo thun dành cho nữ vận động viên chạy bộ nhưng không thành công. Hiện cô vẫn đang học cách quản lý tài chính và tổ chức công việc tốt hơn, làm việc cùng kế toán và xin cố vấn để cải thiện điểm yếu này.

“Bạn phải hiểu từng đồng tiền ra vào,” Holden nói. “Tôi không phải kiểu người thích bảng tính… nên đó là một quá trình học hỏi, buộc mình phải dành thời gian hiểu báo cáo tài chính và dòng tiền.”

Theo: CNBC