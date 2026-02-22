Lương 300 nghìn, nợ hơn 3 tỷ: Chàng trai kể lại hành trình trả nợ khiến tất cả “rùng mình”

Cầm trên tay tấm bằng Cử nhân trong lĩnh vực Ẩm thực, Bradley Yahn từng tin rằng mình đang bước vào một chương mới đầy hứa hẹn. Nhưng thực tế, thứ đón anh không phải căn bếp sang trọng hay mức lương trong mơ, mà là khoản nợ sinh viên tròn trĩnh 130.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng). 6 con số ấy trở thành thứ đầu tiên anh nghĩ đến mỗi sáng và cũng là điều khiến anh trằn trọc trước khi ngủ.

Sau khi ra trường, Bradley nhận một công việc lương khoảng 12 USD/giờ (khoảng 300.000 đồng). Sau khi trừ tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và các chi phí sinh hoạt cơ bản, phần còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Khoản thanh toán nợ hàng tháng “nuốt” mất một phần lớn thu nhập, khiến anh hiểu rằng nếu cứ sống theo thói quen cũ, có lẽ phải mất vài chục năm mới trả xong.

Tuy nhiên thay vì né tránh, Bradley quyết định đối diện thẳng với vấn đề. Anh ngồi xuống, ghi lại toàn bộ thu nhập và chi tiêu, rồi tự hỏi: “Mình thực sự cần bao nhiêu để tồn tại?”. Câu trả lời khiến anh phải thay đổi gần như toàn bộ lối sống. Anh chuyển sang ở một căn studio nhỏ, cắt hầu hết các dịch vụ giải trí trả phí, không mua sắm quần áo nếu chưa thật sự cần. Anh tự nấu ăn hoàn toàn và thậm chí ăn lặp lại một vài món quen thuộc trong nhiều ngày để tiết kiệm tiền mua thực phẩm.

Bradley Yahn (Ảnh: People.com)

Có những thay đổi nghe qua tưởng nhỏ, nhưng khi cộng lại tạo ra khác biệt lớn. Bradley hạn chế tối đa việc ăn ngoài, không chi tiền mua sắm, thậm chí là cắt luôn cả tiền hẹn hò với bạn gái. Dĩ nhiên, chỉ cắt giảm chi tiêu thôi thì chưa đủ để xử lý khoản nợ tiền tỷ và Bradley hiểu điều đó.

Ngoài công việc chính, anh nhận thêm đủ loại việc tay trái: dắt chó đi dạo, làm shipper, phục vụ bàn,... Sau này, anh bắt đầu chia sẻ hành trình sống tiết kiệm và trả nợ của mình lên mạng xã hội. Ban đầu chỉ là vài video ghi lại cách anh quản lý tiền bạc, nhưng bất ngờ thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Nhiều người tò mò vì sao một người trẻ lại chọn sống “cực đoan” như vậy. Bradley thẳng thắn: anh không ghét tận hưởng cuộc sống, nhưng anh ghét cảm giác bị nợ nần đè nặng hơn. Với anh, đây giống như một cuộc chạy nước rút. Anh chấp nhận vài năm sống khổ để đổi lấy nhiều năm tự do hơn về sau. Thay vì để khoản vay kéo dài 20-30 năm, anh muốn xử lý nó càng nhanh càng tốt.

Chia sẻ công khai hành trình cũng giúp Bradley giữ kỷ luật. Khi đã nói với hàng nghìn người rằng mình đặt mục tiêu trả nợ, anh có thêm động lực để không bỏ cuộc giữa chừng. Mỗi khi tổng số nợ giảm xuống một chút, anh đều cảm thấy như mình vừa giành lại được một phần quyền kiểm soát cuộc sống.

Tất nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cách sống của anh. Có người cho rằng tuổi trẻ nên trải nghiệm nhiều hơn thay vì bó mình trong những giới hạn chi tiêu nghiêm ngặt. Bradley không phản bác. Anh luôn nói rõ rằng lựa chọn của mình phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Anh không cổ vũ việc tự làm khổ bản thân, mà khuyến khích mọi người nhìn lại mối quan hệ của mình với tiền bạc. Theo anh, điều quan trọng nhất là ý thức được tiền đang đi đâu và mình có đang chủ động hay không.

Qua hành trình này, Bradley nhận ra một điều: nhiều người sợ nhìn thẳng vào tổng số nợ của mình vì nó quá lớn. Nhưng chính việc né tránh mới khiến áp lực kéo dài. Khi anh bắt đầu theo dõi từng khoản chi, đặt mục tiêu cụ thể và tính toán rõ ràng, mọi thứ trở nên thực tế hơn. Nợ không còn là nỗi ám ảnh, mà chỉ đơn thuần là mục tiêu hoàn toàn có thể vượt qua.

Câu chuyện của Bradley Yahn không phải màn đổi đời sau một đêm. Đó là hành trình của một người chọn cách đối diện với khoản nợ khổng lồ bằng kỷ luật và sự bền bỉ. Từng đồng được tiết kiệm, từng công việc làm thêm, từng quyết định không chi tiêu bốc đồng - tất cả cộng lại thành một bước tiến. Và với Bradley, mỗi khoản thanh toán gửi đi không chỉ là tiền, mà là một bước gần hơn tới cuộc sống tự do và chủ động hơn về tài chính.

(Nguồn: People.com)