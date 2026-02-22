Mặt trái của tham vọng làm giàu trong The Art of Sarah

*Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.

Từ một cô gái nghèo đến Giám đốc khu vực của một thương hiệu xa xỉ, và cuối cùng là bản án 10 năm tù giam, đó là hành trình của Sarah Kim - Nhân vật chính trong The Art of Sarah do Shin Hye-Sun thủ vai. Bộ phim không chỉ là câu chuyện về cuộc đời thăng trầm của một cô gái, mà còn phươi bày mặt trái của tham vọng làm giàu.

Tham vọng có thể đưa người ta đi rất xa, nhưng không phải lúc nào cũng là “đi đúng hướng”.

1. Khi tiền trở thành thước đo duy nhất của giá trị bản thân

Trong The Art of Sarah, hành trình làm giàu không chỉ là câu chuyện về tham vọng mà còn là quá trình nhân vật chính dần đánh đồng giá trị con người tiền bạc. Chính cách nhìn đó khiến mọi mối quan hệ xung quanh cô bị quy đổi thành lợi ích.

Ảnh: Netflix

Tình bạn bắt đầu với mục tiêu “kiếm 15 tỷ tiền vốn đầu tư”, tình yêu thì chỉ đơn giản là một “thương vụ” nâng tầm hình ảnh, lấy thông tin “nội bộ”. Mặt trái ở đây không nằm ở tiền, mà ở việc để tiền định nghĩa bản thân. Khi giá trị cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào thành công vật chất, bất kỳ thất bại nào cũng trở thành cú đánh trực diện vào lòng tự trọng. Khát khao làm giàu vì thế biến thành nỗi ám ảnh phải thắng bằng mọi giá.

2. Ranh giới mong manh giữa tham vọng và sự lệch lạc đạo đức

The Art of Sarah không xây dựng nhân vật theo kiểu hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt. Chính sự nhập nhằng đó làm nổi bật một mặt trái khác: khi tham vọng đủ lớn, ranh giới đạo đức trở nên mập mờ hơn bao giờ hết. Ban đầu, Sarah có thể chỉ muốn chứng minh năng lực, theo đuổi đam mê “trở nên xứng đáng xách một chiếc túi hiệu”. Nhưng dần dần, từ chính những tham vọng đó, cô bắt đầu chấp nhận những quyết định mờ ám.

“Dù có vùng vẫy thế nào, đồ giả vẫn là đồ giả. Nhưng nếu người ta không thể phân biệt được thật - giả, thì liệu nó còn bị xem là giả nữa không?”. Câu thoại này không chỉ nói về sản phẩm, mà còn là cách Sarah tự biện minh cho những lựa chọn có phần sai lầm của mình. Khi kết quả mang lại lợi nhuận và sự ngưỡng mộ, cô dần tin rằng cách thức không còn quá quan trọng.

“Điều quan trọng không phải bạn là ai, mà là bạn trông như thế nào, là thần thái và sự tinh tế của bạn”. Trong thế giới mà vẻ bề ngoài được ưu tiên hơn bản chất, Sarah học cách điều chỉnh câu chuyện về mình sao cho đủ thuyết phục.

3. Quên mất mình là ai

Trong The Art of Sarah, tham vọng không chỉ đưa Sarah từ một nhân viên bán hàng hiệu trở thành chủ một thương hiệu xa xỉ, mà còn biến cô thành một thương hiệu di động, nơi nhiều danh tính khác nhau được dựng lên để phù hợp với mục tiêu và tầng lớp mà cô muốn chinh phục. Càng đi sâu vào thế giới của Boudoir - nơi giá trị chủ yếu được tạo ra không phải từ sản phẩm mà từ hình ảnh, câu chuyện, cô càng buộc phải điều chỉnh bản thân cho phù hợp với kỳ vọng của giới thượng lưu.

Ảnh: Netflix

Nói cách khác, để theo đuổi mục tiêu, Sarah đã sống quá nhiều cuộc đời và cô không ngại điều đó. Chỉ là sau cùng, cô cũng không còn nhớ mình là ai, và mình là người như thế nào.

4. Chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời để “giữ thương hiệu”

Một trong những cú twist khiến người xem choáng váng nằm ở tập phim cuối cùng: Sarah chọn cho mình bản án 10 năm tù giam để giữ cho thương hiệu Boudoir của cô không sụp đổ.

Quyết định này phần nào phản ánh sự cực đoan của tham vọng thành công. Với Sarah, Boudoir không chỉ là một thương hiệu, một “đứa con tinh thần”, mà còn là minh chứng cho hành trình thoát nghèo, là bằng chứng rằng cô đã “thắng”. Nếu Boudoir sụp đổ vì bê bối, toàn bộ câu chuyện thành công mà cô dựng nên cũng sụp theo. Vì vậy, 10 năm tù trở thành cái giá cô chấp nhận để giữ nguyên biểu tượng.

Sarah bắt đầu hành trình của mình với khát vọng đổi đời, nhưng đến cuối cùng, cô lại tự trói mình vào chính mục tiêu ấy.