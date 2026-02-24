Vụ giao dịch 5,9kg vàng trị giá 22 tỷ đồng: Người phụ nữ cầu cứu trong tuyệt vọng, phát hiện sự thật không ngờ

Sự việc mới xảy ra vào ngày 4/2 vừa qua. Người phụ nữ “không may mắn” trong câu chuyện này là bà Wang - Doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Chiều ngày 4/2, cảnh sát thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) nhận được tin báo khẩn từ bà Wang. Bà như sụp đổ hoàn toàn, vừa khóc vừa trình báo rằng bà đã bị lừa mất trắng 600 000 NDT (khoảng 22,5 tỷ đồng).

Mọi chuyện bắt đầu trước đó vài ngày. Do tính chất công việc thường xuyên phải trao đổi với khách hàng và đối tác người nước ngoài, nên bà Wang sử dụng WhatsApp gần như hàng ngày. HÔm đó, bà nhận được một tin nhắn cảnh báo từ ứng dụng này. Tin nhắn nói rằng tài khoản của bà có dấu hiệu “bất thường” và yêu cầu xác minh ngay lập tức để tiếp tục truy cập. Vì tin tưởng vào thông báo đó và không để ý kỹ, bà đã truy cập vào liên kết được gửi trong tin nhắn - hành động mà sau này cảnh sát xác định là một thủ thuật lừa đảo tinh vi nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Không lâu sau, kẻ lừa đảo đã đăng nhập vào tài khoản WhatsApp của bà Wang từ xa và nhanh chóng xem qua lịch sử các tin nhắn, tìm ra người bạn thân thiết nhất của bà - được bà Wang lưu trong danh bạ với cái tên “Xiaofang”. Kẻ lừa đảo đã xóa cuộc trò chuyện thật với Xiaofang rồi thêm vào một tài khoản giả mạo giống hệt, từ avatar đến tên và ghi chú. Khi tin tưởng rằng người đó đúng là bạn mình, bà Wang không hề nghi ngờ gì khi tài khoản “giả” này nhắn rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính và cần vay một khoản tiền gấp.

Với lý do là để đánh vào mối quan hệ thân tín lâu ngày, người giả mạo đã vay bà Wang 600.000 NDT (22,5 tỷ đồng) để “xoay vốn làm ăn” và hối thúc bà Wang chuyển khoản ngay. Bà Wang ban đầu có ý định gọi điện xác minh, nhưng trong lúc định thực hiện thì bị người kia cúp máy, tiếp đó gửi vài đoạn tin nhắn thoại nghe qua rất giống giọng thật của bạn mình. Vì vậy, bà đã yên tâm chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng do đối phương cung cấp. Chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ từ lúc xác nhận giao dịch đến khi tất cả đã “bay mất”.

Chỉ đến khi Xiaofang thực sự gọi điện thoại từ một số khác và nói rằng không hề vay bà Wang tiền, sự thật mới vỡ lở. Bà Wang bàng hoàng nhận ra mình bị lừa và ngay lập tức báo cáo vụ việc với cảnh sát tại Hàng Châu.

Trước tình hình khẩn cấp này, đơn vị phòng chống lừa đảo và cảnh sát kinh tế thành phố Hàng Châu nhanh chóng để lần theo dòng tiền. Phân tích ghi chép chuyển khoản cho thấy số tiền đã trải qua nhiều bước chuyển tiếp và cuối cùng biến mất vào tài khoản của một công ty ở nơi khác, khiến cơ quan điều tra nghi ngờ số tiền đó đã được dùng để mua vàng thỏi hoặc vàng miếng nhằm che giấu nguồn gốc vốn.

Trong nỗ lực truy vết số tài sản vừa bị chiếm đoạt, cảnh sát đã triệu tập sự phối hợp của các đơn vị ở Hạ Môn và Thâm Quyến. Một đêm sau đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và phong tỏa kịp thời lô vàng có trọng lượng 5,9kg tại một tiệm vàng ở Thâm Quyến - đúng số vàng mà kẻ gian dự định đến lấy sau khi mua bằng tiền của bà Wang. Nếu chậm hơn chỉ 10 phút, lô vàng này có thể đã bị kẻ xấu mang đi trước khi cảnh sát kịp phát hiện.

Số vàng thỏi mà kẻ lừa đảo đặt mua bằng tiền của bà Wang (Nguồn: thepaper.cn)

Cuối cùng, cảnh sát xác nhận toàn bộ số tiền 600 000 NDT của bà Wang đã được thu hồi và trả lại cho bà.

Sự việc này một lần nữa cho thấy mức độ tinh vi của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến hiện nay, nhất là khi kẻ xấu có thể lợi dụng tài khoản mạng xã hội, danh bạ và âm thanh giả mạo để đánh lừa người dùng. Cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân cần thận trọng với các tin nhắn yêu cầu xác minh tài khoản, không dễ dàng tin tưởng khi ai đó yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt là thông qua các hình thức nhắn tin hay lời thoại không chính thức.

Một số lời khuyên được các chuyên gia an ninh mạng đưa ra sau vụ việc gồm:

- Không bấm vào các liên kết lạ hoặc không rõ nguồn gốc gửi qua tin nhắn hay email.

- Không xác nhận các yêu cầu “xác minh tài khoản” nếu bạn không chắc chắn về nguồn gửi.

- Không tiết lộ thông tin nhạy cảm như mật khẩu, mã xác thực, số thẻ ngân hàng, ngay cả khi tin nhắn có vẻ đến từ người quen.

- Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, hãy trực tiếp liên hệ với người đó qua một kênh riêng mà bạn tin tưởng (như gọi điện thoại từ số lưu trong danh bạ).

Vụ việc của bà Wang là một lời cảnh tỉnh đối với bất kỳ ai thường xuyên giao dịch tài chính qua mạng: sự cẩn trọng và kiểm tra kỹ lưỡng chính là vũ khí tốt nhất để tránh bị lừa đảo.

(Nguồn: thepaper.cn)