Giá vàng nhẫn tăng trước ngày Vía Thần tài

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý… niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn một số doanh nghiệp tăng nhẹ. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Vàng nhẫn Phú Quý giá 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn ở mức 182,1 - 184,6 triệu đồng/lượng...

Giá vàng nhẫn vẫn tăng trước ngày Vía Thần tài.

Trước ngày vía Thần tài (10/1 âm lịch), nhu cầu mua vàng người dân tăng cao, đặc biệt là vàng nhẫn loại 0,5 - 1 chỉ vàng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.146 USD/ounce, giảm 84 USD so với sáng qua.

Giá bạc tiếp đà tăng. Cuối giờ chiều qua, bạc thỏi Phú Quý ở mức 87 - 90 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat 89 triệu đồng/lượng…

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.053 đồng/USD, tăng 2 đồng so với đầu giờ sáng qua.

Giá USD Vietcombank niêm yết 25.955 - 26.305 đồng/USD (mua - bán), tăng 195 đồng so với sáng qua.

Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng lên mức 26.700 - 26.750 đồng/USD, tăng 40 đồng.