Vé số 10.000 đồng tặng cho 18 nhân viên không ngờ trúng giải 2 tỷ đồng: Ông chủ hứa chia đều rồi đổi ý, bí mật thay camera

Sự việc bắt đầu vào đầu giờ chiều ngày 07/01/2021, tại cơ sở sản xuất bàn ghế inox P do ông Trần Thanh T làm chủ. Trong lúc các công nhân đang làm việc, ông T mua một số tờ vé số và đưa cho bà Nguyễn Thị Thu D một tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh A. Tại thời điểm đó, trước mặt nhiều nhân chứng là các công nhân khác, ông T có nói rằng nếu tờ vé số này trúng thưởng thì sẽ chia đều cho tất cả anh em có mặt tại xưởng ngày hôm đó.

Đến cuối giờ chiều, sau khi nhờ người dò kết quả, bà D ngỡ ngàng phát hiện tờ vé số ông chủ vừa tặng đã trúng giải Đặc biệt với trị giá 2 tỷ đồng. Ngay lập tức, bà báo tin vui cho ông T. Lúc này, ông T cầm lại tờ vé số để xác nhận, rồi bỏ vào túi áo và dặn các công nhân không nên làm ầm ĩ. Ông hứa sẽ đi lãnh thưởng giúp và đợi đến dịp nghỉ Tết Nguyên đán sẽ chia tiền cho mọi người, đồng thời giải thích rằng nếu chia ngay lúc đó thì công nhân sẽ nghỉ việc hết, không ai làm hàng cho kịp tết. Tin tưởng ông chủ, các công nhân tiếp tục làm việc mà không yêu cầu trả lại tờ vé số.

Tuy nhiên, đến ngày 28 Tết, ông T chỉ phát tiền thưởng Tết cho công nhân như mọi năm mà không thực hiện lời hứa chia tiền trúng số. Bất bình trước sự việc, bà D cùng 17 công nhân khác đã làm đơn khởi kiện, yêu cầu ông T phải trả lại số tiền trúng thưởng sau khi đã trừ thuế và các khoản tiền Tết đã nhận, tương đương mỗi người được chia hơn 85 triệu đồng.

Quá trình giải quyết vụ án tại tòa, ông T thay đổi lời khai, cho rằng mình không hề tặng tờ vé số cho bà D mà chỉ nhờ bà dò kết quả hộ vì điện thoại của ông là dòng máy cũ, không vào được internet. Vợ ông T cũng tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi liên quan, khẳng định tờ vé số là tài sản chung của vợ chồng, ông T không thể tự ý tặng cho người khác mà không có sự đồng ý của bà.

Tuy nhiên, các cấp Tòa án đã bác bỏ lập luận của phía bị đơn. Các chứng cứ cho thấy sau khi trúng số, ông T đã có nhiều hành động bất thường như tự ý di dời camera giám sát tại xưởng, nhờ người khác đi lãnh thưởng thay và khai báo mâu thuẫn về địa điểm lãnh thưởng. Đặc biệt, Tòa án nhấn mạnh rằng tại thời điểm ông T đưa vé số cho bà D, đối tượng của giao dịch là "tờ vé số chưa mở thưởng" có mệnh giá chỉ 10.000 đồng. Đây là loại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu và có giá trị rất nhỏ so với tài sản chung của vợ chồng, nên ông T hoàn toàn có quyền tự định đoạt mà không cần hỏi ý kiến vợ.

Sau nhiều vòng tố tụng, Quyết định giám đốc thẩm đã giữ nguyên phán quyết của tòa cấp phúc thẩm, buộc ông Trần Thanh T phải trả lại toàn bộ số tiền trúng thưởng cho 18 công nhân. Vụ việc này mới đây đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn để phát triển thành Án lệ số 80/2025/AL.