Choáng: Rất ‘ghét’ vàng nhưng Warren Buffett từng bỏ ra 650 triệu USD mua bạc, lý do gây bất ngờ

Giá vàng đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng phi thường. Giá kim loại quý này từng chạm đỉnh lịch sử 5.589 USD/ounce vào ngày 28/1/2026 trước khi điều chỉnh, rồi nhanh chóng tăng trở lại, hướng tới tháng tăng thứ tám liên tiếp. Ngân hàng trung ương, các quỹ ETF và nhà đầu tư cá nhân đều đang đổ tiền vào vàng.

Tuy nhiên, Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại được xem là biểu tượng của giới tài chính toàn cầu vẫn hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Tập đoàn Berkshire Hathaway hiện không nắm giữ bất kỳ khoản đầu tư trực tiếp nào vào vàng, ngay cả khi giá kim loại này dao động quanh mức 5.100 USD/ounce. Dù Buffett đã bàn giao vai trò CEO cho Greg Abel vào cuối năm 2025, triết lý đầu tư của ông vẫn chi phối toàn bộ Berkshire và trong triết lý đó, vàng chưa bao giờ có chỗ đứng.

Tuy nhiên, Buffett không hoàn toàn “dị ứng” với kim loại quý một cách tuyệt đối. Năm 1997, Berkshire đã mua 129,7 triệu ounce bạc, tương đương khoảng 25% sản lượng toàn cầu khi đó với chi phí khoảng 650 triệu USD, chiếm chưa tới 2% danh mục.

Lý do khiến bạc hấp dẫn Buffett nằm ở chênh lệch cung - cầu có thể đo lường được: Nhu cầu công nghiệp vượt xa sản lượng khai thác. Đây là một bài toán giá trị mà ông có thể đưa vào mô hình và định lượng. Khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận trước thuế 97,4 triệu USD trong năm 1997.

Tuy nhiên, Berkshire đã bán toàn bộ số bạc này vào năm 2006. Buffett từng đùa tại đại hội cổ đông năm đó: “Tôi mua rất sớm. Tôi bán cũng rất sớm. Ngoài chuyện đó ra, mọi thứ tôi làm đều hoàn hảo”.

Vàng, theo ông, chưa bao giờ mang lại một bối cảnh tương tự: Ít giá trị sử dụng công nghiệp ở quy mô lớn, giá cả bị chi phối bởi tâm lý hơn là các yếu tố cơ bản có thể đưa vào bảng tính. Với một nhà đầu tư giá trị, sự khác biệt này là cốt lõi.

Lập luận phản đối vàng của Buffett nhất quán và được ông nhắc lại suốt nhiều thập kỷ. Trong thư gửi cổ đông năm 2011, ông xếp vàng vào nhóm tài sản “không bao giờ tạo ra bất cứ thứ gì”.

Theo Buffett, hy vọng duy nhất của người mua vàng là có người khác sẵn sàng trả giá cao hơn trong tương lai. Ông viết rằng chủ sở hữu vàng “không được truyền cảm hứng từ khả năng tạo ra giá trị của chính tài sản đó” bởi “nó sẽ mãi mãi vô tri”, mà chỉ trông chờ vào niềm tin rằng người khác sẽ muốn nó nhiều hơn sau này.

Tại đại hội cổ đông Berkshire năm 2018, Buffett đưa ra phép so sánh đơn giản nhưng gây sốc: 10.000 USD đầu tư vào chỉ số S&P 500 từ tháng 3/1942 sẽ tăng lên 51 triệu USD vào năm 2018. Trong khi đó, cùng số tiền đầu tư vào vàng chỉ mang lại khoảng 400.000 USD. Kết luận của ông: Với mỗi 1 USD tạo ra từ doanh nghiệp Mỹ, người mua vàng chỉ thu về chưa đến 1 cent.

Buffett cũng thẳng thắn chỉ ra sức hấp dẫn mang tính cảm xúc của vàng. Trong bức thư năm 2011, ông viết: “Điều thúc đẩy phần lớn người mua vàng là niềm tin rằng số người sợ hãi sẽ ngày càng nhiều”.

Theo ông, nỗi sợ không phải nền tảng cho một luận điểm đầu tư dài hạn. Trang trại tạo ra lương thực. Căn hộ mang lại chỗ ở. Doanh nghiệp tạo ra hàng hóa và lợi nhuận. Còn vàng thì chỉ… chờ người mua tiếp theo.

Theo: The Street, BI