Đi làm về phát hiện bị mất 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng, cụ bà báo công an mới tá hỏa danh tính thủ phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Huy, sinh năm 1986, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 09/02/2026, Công an xã Khoái Châu nhận được trình báo của bà N.T.X, sinh năm 1963, trú tại xã Khoái Châu về việc: Khoảng 12 giờ ngày 08/02/2026, bà X. đi làm về thì phát hiện kẻ gian cậy phá cửa lách của gia đình, cậy cửa gỗ trong phòng ngủ của bà lấy trộm 14 chỉ vàng và 10.000.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất là khoảng 245.000.000 đồng.

Hình ảnh đối tượng cùng vật chứng

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an xã Khoái Châu đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định Bùi Quang Huy là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã trốn khỏi địa bàn. Công an xã Khoái Châu đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, truy tìm và đã bắt giữ được Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Lực lượng Công an đã thu giữ trên người Huy 14 chỉ vàng và số tiền khoảng 3.000.000 đồng. Tại Cơ quan Công an, Huy khai nhận là hàng xóm cạnh nhà bà X., do cần tiền tiêu xài, lợi dụng lúc gia đình bà X. đi vắng, đối tượng đã cậy cửa, đột nhập trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được vàng và tiền, Huy đã trốn khỏi địa phương, thuê nhà trọ và tiêu xài số tiền hơn 6.000.000 đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

