Giá vàng hôm nay 26/2: Hồi phục nhẹ sau khi lao dốc

Giá vàng tăng nhẹ trở lại do nhu cầu trú ẩn an toàn trước sự không chắc chắn về thuế quan của Mỹ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ một loạt biện pháp của Tổng thống Donald Trump đã thực thi.

Bên cạnh đó, giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh gia tăng bất ổn chính sách ở Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Mỹ bắt đầu áp thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời 10% vào ngày 24/2, nhưng đang xem xét nâng lên 15%.

Về chính sách đối ngoại của Mỹ, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào tối 24/2, ông Trump đã phác thảo ngắn gọn lý do cho một hoạt động quân sự nhằm vào Iran có thể xảy ra. Iran và Mỹ dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán hạt nhân thứ ba vào ngày 26/2 tại Geneva.

Trong khi đó, hai quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ cho biết tình hình hiện nay cho thấy chưa cần điều chỉnh chính sách lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới. Theo công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME, thị trường hiện đang kỳ vọng ba đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 26/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 182,3 triệu đồng/lượng (mua) - 185,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 182,2 triệu đồng/lượng (mua) và 185,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.164 USD/ounce, tăng 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Mặc dù giá vàng chịu áp lực giảm nhưng nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới vẫn dư báo mặt hàng kim loại quý có triển vọng tích cực trong trung và dài hạn.

Thế giới đang ở trong tình trạng bất định khi chính sách thương mại của Mỹ đối mặt với rất nhiều vấn đề. Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra tuyên bố cho rằng thuế quan mới của Mỹ vi phạm thỏa thuận thương mại.

Bên cạnh đó, thuế quan toàn cầu 10% mới của ông Trump đã có hiệu lực từ ngày 24/2, khởi đầu nỗ lực bảo vệ chương trình nghị sự thương mại của ông Trump sau phán quyết của tòa án. Theo một quan chức chính quyền, Nhà Trắng đang soạn thảo một sắc lệnh chính thức để tăng mức thuế quan toàn cầu lên 15%.

Thị trường tài chính và hàng hóa có thể cũng sẽ biến động sau bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump.