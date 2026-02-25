Thấy cụ ông bế cháu nhỏ, cầm gần 1 tỷ đồng mua vàng không hỏi giá, nhân viên trì hoãn giao dịch: Cảnh sát lập tức có mặt điều tra

Khoảng 17h một ngày trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một cụ ông bế theo trẻ nhỏ bước vào một cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố Dương Châu (Trung Quốc) và yêu cầu mua vàng thỏi.

Điều bất thường là ông không hề hỏi giá hay quan tâm đến mẫu mã mà lập tức yêu cầu mua số vàng trị giá tới 260.000 NDT (985 triệu đồng). Cụ ông này cũng đề nghị cửa hàng khẩn trương gửi số vàng này đến Quảng Đông (Trung Quốc).

Sự vội vã và cách mua hàng “không cần suy nghĩ” của vị khách khiến nhân viên cửa hàng nghi ngờ. Nhân viên bán hàng Tô Lôi cho biết: “Ông ấy thậm chí không xem kỹ vàng, chỉ hỏi mua ngay số lượng lớn. Khi chúng tôi hỏi gửi đi đâu, ông nói gửi tới Quảng Đông”.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Tô Lôi đã khéo léo kéo dài thời gian thanh toán, đồng thời bí mật gọi điện báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi được hỏi, cụ ông tỏ ra né tránh và từ chối cho kiểm tra điện thoại. Trước tình huống này, cảnh sát quyết định đưa ông về nhà, đồng thời liên hệ người thân để xác minh thông tin. Kết quả cho thấy ông không hề có họ hàng hay bạn bè nào tại Quảng Đông.

Sau khi giải thích và phân tích thủ đoạn lừa đảo, cảnh sát nhận định cụ ông nhiều khả năng đã bị các đối tượng lừa đảo viễn thông thao túng từ xa, yêu cầu mua vàng rồi gửi đi để chiếm đoạt tiền. Nhờ sự can thiệp kịp thời của nhân viên cửa hàng và lực lượng chức năng, toàn bộ số tiền của cụ ông đã được giữ lại an toàn.

Sau sự việc, hành động nhanh trí của nhân viên Tô Lôi được cơ quan chức năng địa phương biểu dương, khen thưởng.

Trong bối cảnh giá vàng biến động, nhu cầu mua vàng tích trữ và đầu tư tăng mạnh, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý này để triển khai các chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo mọi người cần đề phòng các thủ đoạn như giả mạo tuyển việc online, yêu cầu mua vàng để “rút tiền”, giả danh chuyên gia đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư… Chính từ lời hứa hẹn “việc nhẹ, lợi nhuận, hoa hồng cao”, “tăng gấp đôi giá trị đầu tư”... nhiều nạn nhân đã rơi vào bẫy, bị lợi dụng lòng tin dẫn đến mất tiền.

Theo Jimu News