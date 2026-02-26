Sau Tết, người trẻ “giải hạn” giá thuê ảo nhờ lọc Tin Xác thực

Người trẻ ngày càng tỉnh táo, ưu tiên lọc Tin Xác thực để thuê được nhà thật, giá rõ ràng, mở màn năm mới suôn sẻ.

Đầu năm là thời điểm thị trường thuê nhà ở TP.HCM bắt đầu "nóng" lên rõ rệt. Người thì quay lại thành phố đi làm sau Tết, người chuyển nhà để thuận tiện công việc, nhiều gia đình trẻ tranh thủ đổi chỗ ở với mong muốn "đổi vận". Thêm vào đó, các bạn sinh viên nhập học lại cũng khiến nhu cầu tìm chỗ ở tăng cao. Chính vì vậy, không có gì lạ khi lượng người tìm thuê nhà tăng đột biến, kèm theo đó là đủ kiểu "drama" xung quanh chuyện nhà cửa, giá cả, và đặc biệt là… tin ảo.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong tháng 1/2026, mức độ quan tâm tới bất động sản cho thuê tại TP.HCM đã tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhu cầu thuê phòng trọ tăng vọt 130%, còn với chung cư là 52% và nhà nguyên căn cũng không thua kém với mức tăng 50%.

Cầu tăng kéo theo giá cũng nhích lên. Nhiều bạn trẻ than trời vì vừa quay lại thành phố sau kỳ nghỉ đã thấy chủ nhà "nhẹ nhàng" thông báo tăng giá. Như chị Ngọc Trâm – một nhân viên truyền thông đang sống tại Bình Thạnh chia sẻ, căn hộ một phòng ngủ của chị sau Tết đã tăng từ 7,5 triệu lên 8,4 triệu mỗi tháng. Định chuyển sang căn khác, nhưng đi xem thì lại càng nản hơn: tin trên mạng thì đăng giá mềm, hình ảnh lung linh, đến nơi thì giá khác, nhà khác và có thêm mấy khoản phí trời ơi đất hỡi mà ban đầu chẳng thấy ai nói gì.

Tình trạng "tin một đằng, thực tế một nẻo" khiến không ít người rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Cũng vì thế mà người thuê dần thay đổi cách tìm nhà, đó là thay vì lướt mạng xã hội rồi "hên xui" gọi điện, họ bắt đầu ưu tiên những nền tảng công nghệ có kiểm duyệt rõ ràng.

Nổi bật trong đó là Batdongsan.com.vn với tính năng Tin Xác thực. Các tin gắn nhãn Xác thực trên nền tảng này đều đã được kiểm duyệt về hình ảnh, vị trí, đặc điểm đúng với thực tế và mức giá hợp lý so với thị trường.

Thống kê từ nền tảng cho thấy tin Xác thực có lượt xem cao hơn 1,8 lần và lượng người liên hệ gấp 2,4 lần so với tin thường. Điều này chứng minh rằng người thuê ngày càng quan tâm đến sự minh bạch, rõ ràng, chứ không còn "liều mạng" đi xem nhà chỉ vì vài tấm ảnh đẹp nữa.

Hay bạn Mạnh Quân (20 tuổi, Sinh viên) cũng là một trong những người đổi thói quen tìm nhà. Sau nhiều lần "vỡ mộng" vì nhà không đúng mô tả, Quân chuyển sang tìm trên Batdongsan.com.vn và lọc Tin Xác thực. "Chưa đầy một tuần mình đã thuê được căn trọ đúng như hình, giá rõ ràng, không phát sinh chi phí vô lí. Quan trọng nhất là cảm giác yên tâm, không lo bị ‘dắt mũi’ như trước", Mạnh Quân chia sẻ.

Không chỉ giúp người thuê tránh được tin rác, bộ lọc thông minh trên nền tảng như theo khu vực, giá thuê, diện tích hay loại hình còn giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm.

Việc tìm đúng căn hộ hợp nhu cầu và túi tiền trở nên nhanh gọn hơn, đỡ stress hơn. Thậm chí, người có nhu cầu thuê nhà còn có thể tra cứu lịch sử giá thuê của từng khu vực cụ thể – từ cấp xã, phường để biết mặt bằng giá chung, từ đó chủ động đàm phán với chủ nhà mà không sợ bị ép giá vô lý.

Theo các chuyên gia, sau Tết là thời điểm giá thuê nhà tại TP.HCM thường tăng nhẹ, khoảng từ 5–15% tuỳ khu vực. Điều đó càng khiến người thuê cần tỉnh táo hơn trong việc chọn nguồn thông tin.

Thay vì mất thời gian và công sức cho những tin ảo, tin sai lệch, việc "chọn mặt gửi vàng" từ đầu sẽ là bước khởi động vững vàng, để việc an cư trong năm mới được suôn sẻ hơn.

