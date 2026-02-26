'Vàng mắt' xếp hàng mua bạc

Người trẻ ưa chuộng mua bạc

Khác với hình ảnh quen thuộc “đầu năm mua vàng”, năm nay, bên cạnh vàng, bạc trở thành lựa chọn được nhiều người ưu tiên, đặc biệt là giới trẻ và người có thu nhập trung bình.

Video: Dòng người xếp hàng nửa đêm, đổ xô mua bạc ngày Vía Thần tài.

Có mặt từ 4h sáng nay (26/2) trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, chị Nguyễn Ngọc Anh (35 tuổi, phường Bạch Mai, Hà Nội) có mặt từ 4 giờ sáng để tránh cảnh chen chúc khi cửa hàng mở bán lúc 6 giờ. Năm nay, chị chọn một miếng bạc hình “Bạch Mã Phi Thiên ” thay vì vàng.

“Hình con ngựa đẹp, lại hợp năm nên tôi chọn mua bạc. Chủ yếu là lấy may thôi, đầu năm ai cũng mong thuận lợi”, chị Ngọc Anh nói.

Người dân xếp hàng nửa đêm chờ mua bạc ngày Vía Thần tài (ảnh: Đức Nguyễn).

Sản phẩm bạc có hình linh vật ngựa được nhiều người lựa chọn.

Ghi nhận cho thấy, các sản phẩm bạc mỹ nghệ, bạc phong thủy được trưng bày nổi bật, thu hút đông đảo người dân. Nhiều người cho rằng bạc phù hợp để tích trữ nhỏ lẻ, làm quà tặng hoặc đơn giản là giữ một phần kim loại quý đầu năm mà không quá áp lực tài chính như vàng.

Thậm chí, để sở hữu miếng bạc đầu tiên trong ngày Vía Thần tài, Phạm Khánh Ly (19 tuổi, phường Thanh Xuân) phải “giữ chỗ” từ tối hôm trước.

“Nhóm em có 3 người cùng nhau xếp xếp hàng từ 22h hôm qua, nghỉ ngoài đường luôn. Em ăn uống tạm trên phố và đi vệ sinh nhờ để chờ đến sáng nay mua bạc. Giá bạc vừa phải với thu nhập của người trẻ chúng em mà còn mang ý nghĩa may mắn cho một năm mới", bạn Ly nói.

Bạn Phạm Khánh Ly (19 tuổi, phường Thanh Xuân) chờ đợi trước cửa hàng từ 22h hôm qua để mua miếng bạc trong ngày Vía Thần tài.

Bạn Nguyễn Tiến Dũng (21 tuổi, sinh viên khu vực Bách Khoa) cũng thức dậy lúc nửa đêm để tham gia “săn” bạc.

“Em ra đây từ 1h sáng. Đây là lần đầu tiên em mua ngày này. Thay vì vàng, em chọn một sản phẩm bạc trị giá khoảng 3,4 triệu đồng/lượng phù hợp với khả năng tài chính của sinh viên. Mặc dù vất vả xếp hàng từ đêm nhưng khi mở cửa giao dịch, em chỉ mất 5 phút để mua bạc", Dũng nói.

Sinh viên Nguyễn Tiến Dũng (21 tuổi) lần đầu tiên mua bạc trong ngày Vía Thần tài.

Người có tuổi mua bạc để tích luỹ

Ở một góc khác của dòng người chờ đợi, bà Nguyễn Hằng (61 tuổi, đường Nguyễn Khoái, Hà Nội) có mặt từ 2 giờ sáng.

“Tôi rời nhà lúc 2h10 để đi mua vàng. Năm nay tôi mua 6 lượng bạc và phải xếp hàng 2 lần mới đủ số lượng mong muốn", bà Hằng nói và cho rằng phải chờ nhiều giờ cũng là “lấy lộc đầu năm, vất vả một chút cũng vui”.

Bà Nguyễn Hằng (61 tuổi, đường Nguyễn Khoái, Hà Nội) vui vẻ mua được miếng bạc 5 lượng hình linh vật năm.

Điểm đáng chú ý là dù lượng người đổ về rất đông nhưng việc mua bán diễn ra khá trật tự. Nhiều cửa hàng bố trí thêm quầy giao dịch, tăng nhân viên điều tiết, giới hạn số lượng mỗi người được mua. Thời gian giao dịch chỉ khoảng 3-6 phút mỗi lượt nên dòng người được giải tỏa nhanh, hạn chế cảnh chen lấn như trước.

Khách hàng chỉ mất 2-5 phút để giao dịch mua bạc.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục ở mức cao , bạc nổi lên như một lựa chọn thay thế hợp lý. Với mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn mang yếu tố kim loại quý và ý nghĩa phong thủy, bạc thu hút từ người trung niên đến người trẻ.

Sáng nay, giá bạc Phú Quý niêm yết ở mức 3,3 - 3,4 triệu đồng/lượng, tương đương 91 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat niêm yết 90 triệu đồng/kg...