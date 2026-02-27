HOSE và Trung tâm lưu ký lên tiếng về sự cố hệ thống thanh toán bù trừ chiều 27-2

Phiên giao dịch chứng khoán chiều 27-2 ghi nhận sự cố kỹ thuật khi một loạt công ty chứng khoán đồng loạt thông báo quy trình thanh toán, bù trừ gặp gián đoạn, khiến nhiều giao dịch chưa thể hoàn tất theo kế hoạch.

Cụ thể, các giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết mua ngày 26-2, cùng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm mua ngày 25-2, dự kiến được thanh toán và về tài khoản trong chiều 27-2, đã bị chậm so với thông lệ.

Theo phản ánh từ các môi giới, việc hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán cơ sở xử lý chậm đã ảnh hưởng đến công tác hạch toán tăng, giảm chứng khoán của một số tài khoản giao dịch tại ngày 25-2.

Nhiều nhà đầu tư cho biết dù mua cổ phiếu từ ngày thứ tư (25-2) nhưng đến chiều thứ sáu (27-2) chứng khoán vẫn chưa về tài khoản, gây tâm lý lo lắng và ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch.

Tuy nhiên, đến gần cuối phiên giao dịch chiều 27-2, hệ thống thanh toán bù trừ đã hoạt động trở lại bình thường. Chứng khoán sau đó được phân bổ đầy đủ, ghi nhận về tài khoản của nhà đầu tư, giúp các giao dịch được thông suốt trở lại.

Thông báo từ Công ty CP Chứng khoán VPS cho nhà đầu tư

Liên quan đến sự cố này, chiều cùng ngày, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã phát đi thông tin chính thức. Thông báo nêu rõ trong quá trình bảo trì hệ thống công nghệ thông tin theo kế hoạch của nhà thầu KRX, hệ thống lưu ký đã xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc phân bổ chứng khoán cho nhà đầu tư.

Cụ thể, việc phân bổ chứng khoán phát sinh từ các giao dịch trong phiên ngày 25-2 bị chậm tại thời điểm 13 giờ ngày 27-2. Ngay sau khi phát hiện sự cố, HoSE và VSDC đã khẩn trương phối hợp với nhà thầu KRX để xử lý, đồng thời thông báo tới các thành viên thị trường nhằm bảo đảm quyền giao dịch của nhà đầu tư, bao gồm cả việc bán số chứng khoán đã mua ngày 25-2.

Đến cuối phiên chiều 27-2, sự cố kỹ thuật đã được khắc phục. HoSE và VSDC cho biết toàn bộ chứng khoán liên quan đã được phân bổ đầy đủ cho nhà đầu tư, hoạt động thanh toán, bù trừ trên thị trường trở lại trạng thái bình thường.

Liên quan đến phiên giao dịch ngày 27-2, áp lực bán gia tăng và lan rộng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là nhóm ngân hàng và tiêu dùng, đã khiến thị trường chứng khoán rung lắc mạnh.

Trong phiên chiều, có thời điểm lực bán áp đảo khiến VN-Index mất hơn 16 điểm. Tuy nhiên, về cuối phiên, dòng tiền quay trở lại một số cổ phiếu trụ như VIC cùng nhóm dầu khí đã đóng vai trò nâng đỡ, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm. Nhờ đó, VN-Index không chỉ giữ được sắc xanh mà còn chốt tuần giao dịch trên mốc 1.880 điểm.

Kết phiên 27-2, VN-Index tăng nhẹ 0,69 điểm, tương đương 0,04%, lên 1.880,33 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,49 điểm (0,19%) lên 262,82 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 0,46 điểm (0,36%) lên 129,31 điểm. Trái chiều với diễn biến chung, VN30-Index giảm 8,07 điểm (-0,39%), xuống còn 2.061,75 điểm, cho thấy áp lực bán vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán khi số mã giảm giá chiếm ưu thế. Toàn thị trường ghi nhận 346 mã tăng, 413 mã giảm và 744 mã đứng giá; trong đó có 39 mã tăng trần và 30 mã giảm sàn.

Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 30.045 tỉ đồng, giảm khoảng 5% so với phiên trước. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và chưa hình thành xu hướng rõ ràng.