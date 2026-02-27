Từ tuần sau, Agribank chính thức ngừng mọi giao dịch chuyển, rút tiền qua ứng dụng với những khách hàng sau

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo về việc triển khai các biện pháp tăng cường bảo mật và quản lý rủi ro đối với dịch vụ Mobile Banking (bao gồm: Agribank Plus, Agribank Retail, Agribank Corporate), nhằm tuân thủ quy định tại Thông tư số 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và tiếp tục nâng cao mức độ an toàn, bảo mật trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Theo đó, kể từ ngày 01/03/2026, hệ thống Mobile Banking sẽ tự động từ chối truy cập đối với các thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật hoặc có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, bao gồm: thiết bị đã root/jailbreak, cài đặt phần mềm can thiệp hệ thống, sử dụng môi trường giả lập (emulator) hoặc các công cụ có khả năng ảnh hưởng đến tính an toàn của giao dịch.

Để tránh gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ, Agribank đề nghị khách hàng chủ động kiểm tra và đưa thiết bị về trạng thái bảo mật an toàn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ điều kiện sử dụng dịch vụ Mobile Banking.

Bên cạnh đó, Agribank cũng lưu ý người dùng nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản đăng nhập, mã OTP hay các dữ liệu xác thực cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, nhằm phòng tránh các hành vi lừa đảo tài chính.

Đáng chú ý, song song với việc siết chặt bảo mật hệ thống, Agribank đã triển khai dịch vụ AgriNotify trên Mobile Banking. Đây là tính năng giúp phát hiện và cảnh báo các tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ, lừa đảo trước khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Nếu tài khoản người nhận có rủi ro, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo, hỗ trợ người dùng nhận diện sớm nguy cơ gian lận và đưa ra quyết định giao dịch an toàn hơn.