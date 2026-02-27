Người mua vàng hôm qua lỗ 1,3 triệu: Dân văn phòng hôm nay tranh thủ đi mua lúc vắng, 20 phút xong việc!

Kết thúc “đại hội mua vàng” vào ngày vía Thần Tài hôm qua (26/2 dương lịch), đến hôm nay, các tiệm vàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) bỗng yên tĩnh lạ thường. Cảnh tượng khách hàng chen chúc chờ giao dịch từ trong tiệm ra đến vỉa hè và lòng đường, dường như đã “lùi vào dĩ vãng”.

Dân văn phòng tranh thủ đi mua vàng vào giờ nghỉ trưa

Đêm qua (26/2), Phú Quý thông báo thay đổi khung giờ mở cửa - áp dụng cho tất cả các cửa hàng trên toàn bộ hệ thống. Cụ thể: Ngày hôm nay - Thứ Sáu 27/2, Phú Quý mở cửa giao dịch vào lúc 11h trưa và đóng cửa vào lúc 18h30. Từ ngày mai (28/2), tất cả các cửa hàng Phú Quý sẽ quay trở lại hoạt động theo khung giờ 8h - 18h30 như thường lệ.

Ghi nhận lúc 13h chiều nay tại cửa hàng Phú Quý số 329 Cầu Giấy, lượng khách hàng thưa thớt, hoàn toàn không còn cảnh tượng xếp hàng. Khách đến giao dịch được vào thẳng tiệm, không cần lấy số thứ tự, chỉ cần đợi khoảng 10-15 phút để chờ các giao dịch trước hoàn thành.

Tình hình cửa hàng Phú Quý số 329 Cầu Giấy vào lúc 13h chiều nay

Quản lý cửa hàng cho biết: Phú Quý cơ sở Cầu Giấy hôm nay phục vụ cả giao dịch vàng và giao dịch bạc, không giới hạn số lượng trên mỗi giao dịch. Tuy nhiên với sản phẩm vàng tích lũy, cửa hàng chỉ có sản phẩm từ 1 chỉ, các sản phẩm vàng nhỏ hơn tạm hết hàng.

Chị Thùy Trang - Một trong số những khách hàng hoàn thành giao dịch tại Phú Quý số 329 Cầu Giấy vào lúc 13h30 cho biết: “Mình làm việc ở Xuân Thủy (Cầu Giấy), ban đầu mình chỉ định đi ăn trưa thôi chứ không định đi mua vàng, tại nghĩ nay giá vàng giảm phải xếp hàng lâu, sợ không kịp về làm nhưng đi qua thấy vắng quá nên vào mua vội, may thế chứ”.

Chị Trang còn cho biết thêm chị cũng đã nhắn tin cho đồng nghiệp - người cũng đang có nhu cầu mua vàng nhưng lại không có thời gian đi xếp hàng, để tranh thủ đi mua vàng trưa nay.

Nhìn chung, tình cảnh vắng vẻ tại các tiệm vàng trên phố Cầu Giấy đều khiến nhiều người bất ngờ. Cùng thời điểm này, cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải số 163 Cầu Giấy cũng tương tự. Vỉa hè - vốn trước đây là nơi kê ghế cho khách xếp hàng, hôm nay được “trưng dụng” làm chỗ để xe. Bên trong cửa hàng có khoảng 3-4 lượt khách đang giao dịch.

Bảo Tín Mạnh Hải số 163 Cầu Giấy lúc gần 14h chiều nay

Nhân viên cửa hàng cho biết hôm nay, Bảo Tín Mạnh Hải chỉ phục vụ dòng sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn trơn, các sản phẩm vàng trọng lượng 0,1 chỉ tạm dừng bán tại cửa hàng.

Chị Hải - Người hoàn thành giao dịch tại Bảo Tín Mạnh Hải trưa nay cho biết: “Chưa bao giờ đi mua vàng mà nhanh gọn thế này. Đến cái được mua luôn, không phải xếp hàng chờ đợi gì. Hôm qua mình không đi mua, một phần vì ngại đông, một phần vì nghĩ giá vàng ngày Thần Tài chắc sẽ tăng, mà thế nào đến tối qua lại giảm nên trưa nay phải tranh thủ đi mua luôn. Mình mua có 1 chỉ thôi, phần lớn là tiền lì xì của con”.

Được biết đêm qua (26/2), Bảo Tín Mạnh Hải cũng thông báo thay đổi khung giờ mở cửa tại các cửa hàng ở Hà Nội, TP. HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng. Thay vì 8h30 như thường lệ, hôm nay (27/2), tới 10h sáng, Bảo Tín Mạnh Hải mới mở cửa đón khách. Có lẽ vì khung giờ “nửa chừng xuân” này, nên tới tầm giờ nghỉ trưa, dân văn phòng mới sắp xếp được thời gian đi mua vàng.

Tại Bảo Tín Minh Châu cơ sở 139 Cầu Giấy cũng chứng kiến cảnh vắng vẻ tương tự.

Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy lúc gần 14h chiều nay

Giá vàng hôm nay giảm: Nỗi buồn của người “đội mưa mua vàng ngày Thần Tài” - niềm vui của người ở nhà hôm qua

Cập nhật đầu giờ chiều nay (27/2), giá vàng tại các thương hiệu tương đối ổn định. Riêng Bảo Tín Minh Châu đồng thời giảm giá vàng nhẫn, vàng miếng 500 nghìn đồng/lượng, hiện giao dịch tại ngưỡng 180,5 - 183,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Các nhà vàng khác như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý tiếp tục duy trì giá vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải lúc 14h chiều nay (Ảnh chụp màn hình)

Tình hình giá vàng trong nước “đi xuống” ngày hôm nay, được cho là do sức mua giảm sau ngày vía Thần Tài. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người xếp hàng mua vàng những ngày qua vừa qua, đến thời điểm này nếu bán ra, sẽ bị lỗ.

Sáng hôm qua (26/2): Giá vàng SJC được nhiều thương hiệu vàng niêm yết ở mức 185,3 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy người mua vàng trong buổi sáng ngày vía Thần Tài, đến giờ, hiện đang “lỗ” 1,3 triệu đồng/lượng.

Chị Thùy Trang - Một trong số những người tranh thủ đi mua vàng vào giờ nghỉ trưa hôm nay (27/2) chia sẻ thêm: “Hôm nay mình mua 3 chỉ, 1 chỉ từ tiền lì xì của con, 2 chỉ từ tiền thưởng Tết của 2 vợ chồng. Nhà mình mua vàng tích lũy chứ cũng không canh bán để chốt lời, nhưng mua được lúc giá vàng giảm, tiệm vàng vắng như hôm nay thì cũng vui hơn”.