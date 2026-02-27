Giá bạc quay đầu giảm sau ngày Thần tài

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.325.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.428.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 88.667.000 đồng/thỏi (mua vào) và 91.413.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:52 ngày 24/2. Như vậy mức giá này giảm nhẹ so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã giảm xuống dưới 87 USD rồi hồi phục lại mức 89 USD, lùi bước khỏi mức cao nhất trong ba tuần là 91,3 đô la đạt được vào thứ Tư, do việc giảm bớt các yếu tố địa chính trị và triển vọng lãi suất ổn định đã làm lu mờ sự bất ổn thương mại dai dẳng.

Các nhà đàm phán tại Geneva đã báo hiệu những tiến triển tiềm năng trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran, điều này đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn tức thời, vốn đã hỗ trợ giá vào thứ Tư (25/2).

Nhu cầu đối với kim loại này tiếp tục bị hạn chế bởi đồng đô la Mỹ mạnh mẽ khi lạm phát PCE tháng 1 duy trì ở mức 3%, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ lãi suất ổn định.

Về phía nguồn cung, áp lực bán ra trong khu vực gia tăng khi các nhà giao dịch chốt lời sau khi tăng 3% trong tuần, trong khi chờ đợi sự rõ ràng về kế hoạch của chính quyền nhằm tăng thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15% theo Mục 122. Sự chuyển hướng thương mại này diễn ra sau phán quyết ngày 20 tháng 2 của Tòa án Tối cao, trong đó tuyên bố vô hiệu các loại thuế khẩn cấp trước đó.

Trên Kitco News, ông Nate Miller, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs, cho biết dù thị trường kim loại quý biến động mạnh hơn, các nhà đầu tư cá nhân vẫn chưa có dấu hiệu hoảng loạn.

Ông cho rằng bạc thường tăng chậm hơn ở giai đoạn đầu của một chu kỳ đi lên, nhưng sau đó có xu hướng bứt phá rất nhanh. Thực tế chứng minh qua đợt tăng mạnh lên mức đỉnh lịch sử hồi tháng 1 vừa qua.

Song, thị trường có thể đang hình thành mặt bằng giá mới thay vì chuẩn bị cho một đợt tăng mạnh ngay lập tức. “Có cảm giác thị trường đang thiết lập một vùng đáy mới khoảng 70-80 USD và bước vào giai đoạn tích lũy”, ông nói và kỳ vọng rằng ở giai đoạn tạm nghỉ hiện nay sẽ giúp thị trường tìm mức giá cân bằng và hạ nhiệt hoạt động đầu cơ quá mức.