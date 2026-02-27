Sáng 27-2, nhiều người mua vàng lỗ nặng sau ngày vía Thần Tài

Sáng 27-2, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng khác niêm yết ở mức 181 triệu đồng/lượng mua vào, 184 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Trong 2 ngày qua, giá vàng miếng giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi về 180,8 triệu đồng/lượng mua vào, 183,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước giảm dù giá thế giới tiếp tục duy trì ở mốc cao. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.194 USD/ounce, không thay đổi nhiều so với hôm qua. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước giảm ngay sau ngày Thần Tài

Giá vàng trong nước đi xuống được cho là do sức mua giảm sau ngày vía Thần Tài. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người xếp hàng mua vàng những ngày qua, đến thời điểm này nếu bán ra, sẽ bị lỗ.

Chị Hạnh Thảo (ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) cho biết 2 ngày trước (mùng 9 tháng Giêng) chị có mua 10 chỉ vàng 99,99% dịp Thần Tài với giá 185,5 triệu đồng/lượng (cộng thêm khoảng 1,2 triệu đồng tiền công). Hiện, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng khiến khoản đầu tư của chị bị lỗ. Tuy nhiên, do chị mua để lấy may nên chưa vội bán ra lúc này.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm sau dịp Thần Tài trong bối cảnh giá thế giới chững lại và nhu cầu mua vàng lấy may trong nước không còn ở mức cao.



