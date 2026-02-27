Giá vàng hôm nay 27/2: Tiếp tục đi lên

Giá vàng tiếp tục đi lên do nhu cầu trú ẩn an toàn trước sự không chắc chắn về thuế quan của Mỹ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ một loạt biện pháp của Tổng thống Donald Trump đã thực thi.

Bên cạnh đó, giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh gia tăng bất ổn chính sách ở Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Mỹ bắt đầu áp thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời 10% vào ngày 24/2, nhưng đang xem xét nâng lên 15%.

Việc giá kim loại quý giữ được trên ngưỡng 5.100 USD/ounce thời gian qua được xem là yếu tố củng cố xu hướng tăng trung hạn. Dù vậy, áp lực cản đang xuất hiện rõ nét khi giá tiến sát vùng 5.200 - 5.300 USD/ounce, khu vực từng nhiều lần chặn đứng các nhịp tăng trong quá khứ.

Trong khi đó, hai quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ cho biết tình hình hiện nay cho thấy chưa cần điều chỉnh chính sách lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới. Theo công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME, thị trường hiện đang kỳ vọng 3 đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 27/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181 triệu đồng/lượng (mua) - 184 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 180,9 triệu đồng/lượng (mua) và 183,9 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.183 USD/ounce, tăng 19 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, dù giá vàng tiếp tục duy trì trên vùng cao sau khi vượt mốc 5.100 USD/ounce thiết lập từ tháng 2 nhưng các tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh mạnh.

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các nhà phân tích tại Bank of America tái khẳng định mục tiêu giá vàng trong 12 tháng là 6.000 USD/ounce. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thừa nhận kim loại quý này đang phải đối mặt với một số lực cản trước mắt, khi nhà đầu tư điều chỉnh sau giai đoạn giá tăng mạnh.

Còn theo dự báo mới nhất từ các nhà phân tích hàng hóa của J.P. Morgan, giá vàng giao ngay được dự báo sẽ tăng thêm 22% so với hiện tại vào cuối năm 2026. Theo đó, nhu cầu mạnh mẽ và bền bỉ từ cả ngân hàng trung ương lẫn nhà đầu tư trong giai đoạn đến năm 2026 sẽ là động lực chính, qua đó đẩy giá vàng lên khoảng 6.300 USD/ounce vào cuối năm. Ngân hàng đầu tư này đồng thời nâng dự báo giá vàng dài hạn lên 4.500 USD/ounce.