Thông báo trong đêm từ Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý: Người mua vàng chú ý

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng, tức 26/02/2026) vừa khép lại với không khí mua vàng sôi động như thường lệ. Tuy nhiên, sức nóng của vàng chưa hạ nhiệt ngay trong ngày hôm sau, khi nhiều người vẫn tiếp tục theo dõi giá vàng và lên kế hoạch giao dịch. Ngay tối 26/02, hai thương hiệu vàng lớn đồng loạt thông báo điều chỉnh giờ mở cửa khiến nhiều người chú ý.

Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo thay đổi giờ làm việc trong ngày 27/02/2026. Theo đó, toàn bộ hệ thống cửa hàng tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng sẽ mở cửa từ 10h00 (thay vì 8h30 như thường lệ) và đóng cửa lúc 20h30 (giữ nguyên như thường lệ). Doanh nghiệp cho biết đây là điều chỉnh tạm thời và mong nhận được sự thông cảm từ khách hàng.

Thông báo từ Bảo Tín Mạnh Hải

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC TOÀN BỘ HỆ THỐNG CỬA HÀNG BTMH NGÀY 27/02/2026 Bảo Tín Mạnh Hải trân trọng thông báo toàn bộ hệ thống cửa hàng BTMH tại Hà Nội, TP. HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng (Hải Dương cũ) sẽ tạm thời thay đổi thời gian mở cửa như sau: - Giờ mở cửa: 10h00 (thay vì 8h30 như thường lệ) - Giờ đóng cửa: 20h30 (như thường lệ) Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách vì sự bất tiện tạm thời này. Bảo Tín Mạnh Hải trân trọng cảm ơn!

Trong khi đó, Phú Quý Silver cũng phát đi thông báo về giờ hoạt động ngày 27/02/2026 (tức mùng 11 tháng Giêng). Theo nội dung đăng tải, toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ mở cửa từ 11h00 và đóng cửa lúc 18h30. Từ ngày 28/02/2026, các cửa hàng sẽ quay trở lại khung giờ hoạt động bình thường 8h00 – 18h30.

Thông báo từ Phú Quý

THÔNG BÁO: GIỜ MỞ CỬA NGÀY MAI 27/02 (TỨC NGÀY 11 THÁNG GIÊNG) Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác phục vụ Quý khách hàng sau ngày vía Thần Tài, Phú Quý xin trân trọng thông báo tới Quý khách Giờ hoạt động Ngày mai - Thứ Sáu 27/02/2026 (Tức ngày 11 tháng Giêng): - Thời gian mở cửa: Từ 11h00 - Thời gian đóng cửa: Lúc 18h30 Phạm vi áp dụng: Toàn bộ hệ thống cửa hàng Phú Quý. Từ ngày 28/02/2026, tất cả các cửa hàng sẽ quay trở lại hoạt động theo khung giờ 8h00 - 18h30 như bình thường. Phú Quý rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách. Trân trọng cảm ơn!

Trong thời điểm nhu cầu giao dịch vàng vẫn cao sau Ngày vía Thần Tài, việc thay đổi giờ mở cửa được nhiều người đặc biệt lưu ý. Khách hàng có kế hoạch mua bán trong ngày 27/02 nên kiểm tra kỹ khung giờ hoạt động của từng hệ thống để chủ động sắp xếp thời gian phù hợp.