Nghĩ đến lương tháng 2 mà buồn: Thưởng Tết cao, giờ mới "thấm cái cảnh"

Hết tháng 2 đến nơi rồi! Với dân công sở lúc này - đặc biệt là những người có thưởng Tết cao, cảm giác hồ hởi hân hoan khi nhận lương tháng 2 chắc cũng giảm đi phần nào. Bởi kỳ lương sau Tết luôn là một con số “lạ lắm”.

Khoảnh khắc “hơi buồn” của người thưởng Tết cao

Lương thưởng cao thì phải vui chứ sao lại buồn?

Chuyện tưởng chừng mâu thuẫn này lại có thật, những người đi làm lâu đều hiểu cả. Lý do đơn giản là: Truy thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Thùy Linh (sinh năm 1992) - Hiện đang là nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết: “Tính ra tháng này mình nhận 3 lần lương chuyển khoản. Đầu tháng 2 nhận lương tháng 1, giữa tháng 2 nhận thưởng Tết, rồi giờ chuẩn bị nhận lương tháng 2 nữa. Đi làm hơn chục năm, mình cũng quen với việc kỳ lương sau Tết bị giảm vì truy thu thuế rồi, hơi buồn vì tháng này phải cân đối lại chi tiêu thôi."

Trung Hiếu (sinh năm 1993) cũng chung cảm nhận. Anh cho biết thưởng Tết vừa rồi rơi vào khoảng 3,5 tháng lương. Năm nay là một trong những năm “Tết ấm” nhất với Trung Hiếu vì lương thưởng ổn. Vui thì có vui, nhưng nghĩ đến lúc nhận lương tháng 2 thì tâm trạng lại có phần hơi trùng xuống.

“Giữa tháng 3 mình có 1 khoản nợ đến hạn phải trả, mặc dù đã chuẩn bị được khoảng 80% số tiền rồi nhưng vẫn đang khá thấp thỏm, vì 20% còn thiếu, mình sẽ trích từ kỳ lương tháng 2. Đủ trả nợ thì chắc chắn đủ, nhưng kỳ lương này trừ thuế xong rồi thì chi tiêu trong tháng xác định là hơi căng thẳng” - Trung Hiếu giải thích.

Còn trái ngược với Trung Hiếu và Thùy Linh là Thu Phương (sinh năm 1995). Dù đi làm cũng lâu nhưng năm nay, Thu Phương gần như không có thưởng Tết, thế nên kỳ lương tháng 2 cũng như những khác trước đây thôi.

“Mình mới vào làm ở công ty hiện tại được gần 6 tháng nên thưởng Tết vừa rồi được có 1 triệu thôi, gọi động viên tinh thần cho nhân sự mới nên lương tháng 2 của mình chắc cũng như mọi tháng, không bị trừ thuế nhiều” - Thu Phương giải thích.

Biểu thuế lũy tiến từng phần mới nhất

Nếu bạn chưa biết: Thuế TNCN là thuế trực thu, được tính căn cứ dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh.

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương/tiền công, thì tiền thưởng Tết 2026 không thuộc các khoản tiền thưởng được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Vì vậy, tiền thưởng Tết 2026 được xác định là khoản thu nhập phải chịu thuế TNCN.

Bên cạnh đó, Tết Nguyên Đán vừa qua rơi vào ngày 17/2/2026 nên tiền thưởng Tết 2026 sẽ được tính thuế theo quy định mới. Theo Điều 9 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định biểu thuế luỹ tiến từng phần mới được rút gọn còn 5 bậc từ năm 2026, thay vì 7 bậc như trước đây. Việc rút gọn số bậc thuế giúp dễ tính toán hơn, đồng thời hạn chế tình trạng chỉ tăng thu nhập nhẹ nhưng phải chịu thuế suất cao hơn.

Biểu thuế mới được thiết kế theo hướng giãn khoảng thu nhập ở các bậc trung bình, là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất từ tiền lương. Điều này có ý nghĩa thực tế rất lớn đối với người lao động văn phòng, chuyên viên kỹ thuật, quản lý cấp trung.